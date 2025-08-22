 İlham Əliyevin Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla təkbətək görüş keçirilib - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

İlham Əliyevin Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla təkbətək görüş keçirilib - YENİLƏNİB

Qafar Ağayev12:52 - Bu gün
İlham Əliyevin Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla təkbətək görüş keçirilib - YENİLƏNİB

Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ilə avqustun 22-də təkbətək görüşü olub.

1news.az xəbər verir ki, əvvəlcə dövlət başçısı və Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri birgə foto çəkdiriblər.

Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov dedi: Əziz dostum, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Sizi bu gün ölkəmizdə görməyimə çox şadam. Bizi Xəzər dənizi birləşdirir. Əminəm ki, ikitərəfli görüşümüz məhsuldar olacaq. İkitərəfli görüşdən başqa, həmçinin Türkmənistan-Azərbaycan-Özbəkistan formatında üçtərəfli görüşün keçirilməsi də planlaşdırılır.

Siz də qeyd etdiyiniz kimi, biz – eyni regionda yerləşən üç ölkənin qardaş xalqları gələcəkdə daha böyük əməkdaşlıq potensialı yaradacaq, o cümlədən mədəniyyət sahəsində.

Öz adımdan, Prezidentin və bütün Türkmənistan xalqının adından bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Sizin səfəriniz bizim üçün bayramdır, sevindirici xəbərdir. Sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.

Xoş gəlmisiniz.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxış edərək dedi: Çox sağ olun, hörmətli Qurbanqulu Məlikquliyeviç.

Əziz qardaşım, ilk növbədə, dəvətə və qonaqpərvərliyə görə təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çox şadam ki, biz Sizinlə burada, gözəl Avaza şəhərində görüşürük. Bu şəhər Sizin əsərinizdir. Siz qardaş Türkmənistanda çox əsərlər yaratmısınız, onlardan biri də Avazadır.

Keçən ay Sizinlə Bakıda, Füzulidə, Şuşada görüşlərimi çox böyük məmnuniyyətlə xatırlayıram. Bizim aramızda olan dostluq, qardaşlıq əlaqələri xalqlarımızın iradəsinə əsaslanır. Xalqlarımız qardaşdır, dostdur, əsrlər boyu bir-biri ilə yaxın olublar.

Eyni zamanda, bu gün Sizin təşəbbüsünüzlə Türkmənistan, Özbəkistan, Azərbaycan rəhbərlərinin üçtərəfli görüşü keçiriləcək. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm, bu, çox yaxşı təşəbbüsdür. Bizim xalqlarımızı ortaq tarix, mədəniyyət, dil, din birləşdirir. Qardaş ölkələrin məsələlərinin üçtərəfli formatda müzakirə edilməsi çox böyük məna daşıyır, bunun çox böyük faydası və gözəl nəticələri olacaq.

Əziz qardaşım, Sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm.

***

09:35

Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ilə avqustun 22-də təkbətək görüşü başlayıb.

1news.az xəbər verir ki, əvvəlcə dövlət başçısı və Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri birgə foto çəkdiriblər.

Paylaş:
140

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid tikiləcək

Cəmiyyət

Yüksəksəviyyəli görüşün yekunlarına dair mətbuata birgə bəyanat - YENİLƏNƏCƏK

Rəsmi

Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI

Rəsmi

Azərbaycan Prezidentinə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - FOTO

İlham Əliyevin Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI

Türkmənbaşı şəhərində Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş başlayıb

Redaktorun seçimi

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Prezident və birinci xanım “Hacıkənd” istirahət kompleksinin tikintisi ilə tanış olublar - FOTO - YENİLƏNİB

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - FOTO - YENİLƏNİB

DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib

İlham Əliyev İsrailin Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Son xəbərlər

Heyvan yemlərində aflatoksinin olması təhlükəlidir – Xəbərdarlıq

Bu gün, 17:31

Əli Əsədov Çin Yol və Körpü Korporasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 17:04

İsmayıl Yaşaroğlu Qərbi Azərbaycan İcmasında vəzifəsindən ayrılıb

Bu gün, 16:55

Vətəndaşlar işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər üçün icazələri “mygov” platforması vasitəsilə ala biləcəklər

Bu gün, 16:38

Azərbaycan Prezidentinə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - FOTO

Bu gün, 16:35

İlham Əliyevin Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:23

Sumqayıtda qaz təchizatında fasilə olacaq

Bu gün, 16:18

Kərbəlaya gedən zəvvarları aldadıb yarıyolda qoyan şəxs tutuldu

Bu gün, 16:07

Azərbaycan Prezidenti: Bölgəmizdə yeni əməkdaşlıq formatı yaradılır

Bu gün, 15:54

Bu ilin birinci yarımilində baş verən yanğınlar zamanı ölənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:50

Prezident: Xankəndi tikiş fabriki dirçələn Qarabağ bölgəsinə qardaş özbək xalqından çox böyük hədiyyədir

Bu gün, 15:35

Azərbaycanda 1200-dən çox abidəyə məlumat lövhəsi quraşdırılacaq - FOTO

Bu gün, 15:27

Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid tikiləcək

Bu gün, 15:13

Yüksəksəviyyəli görüşün yekunlarına dair mətbuata birgə bəyanat - YENİLƏNƏCƏK

Bu gün, 15:10

“Memar Əcəmi” stansiyasının keçidində təmir işləri yekunlaşdı - FOTO

Bu gün, 14:59

Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 68 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib

Bu gün, 14:47

Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI

Bu gün, 14:35

Su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması sistemi təkmilləşdirilir

Bu gün, 14:16

Bank kartlarından silsilə oğurluqlar edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 14:10

Aşağı Güzdəkdə boya zavodunda baş verən yanğın məhdudlaşdırılıb - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:04
Bütün xəbərlər