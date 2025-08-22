 Bu ildən tədris digər dillərdə olan siniflərdə “Azərbaycan tarixi” Azərbaycan dilində təşkil ediləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bu ildən tədris digər dillərdə olan siniflərdə “Azərbaycan tarixi” Azərbaycan dilində təşkil ediləcək

Qafar Ağayev11:57 - Bu gün
Bu ildən tədris digər dillərdə olan siniflərdə “Azərbaycan tarixi” Azərbaycan dilində təşkil ediləcək

2025-2026-cı tədris ilindən ümumi təhsil müəssisələrinin tədris digər dillərdə aparılan V-VI siniflərində "Azərbaycan tarixi" fənni Azərbaycan dilində tədris ediləcək.

1news.az xəbər verir ki, bu, elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevin ümumi təhsil müəssisələrinin 2025-2026-cı tədris ili üçün tədris planlarının təsdiqi barədə imzaladığı əmrdə öz əksini tapıb.

Qeyd edək ki, ötən illər tədirisi digər dillərdə aparılan VI siniflərdə"Azərbaycan tarixi" fənni həmin dilə uyğun təşkil edilirdi.

Azərbaycan dilinin milli dövlətçiliyin başlıca rəmzlərindən biri kimi istifadəsi, tətbiqi imkanlarının genişləndirilməsi, digər dillərdə təhsil alanların dövlət dili kimi Azərbaycan dilinə, Azərbaycanın tarixinə, milli-mənəvi dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə olunmasını təmin etmək məqsədilə 2022-2023-cü tədris ilində 20 ümumi təhsil müəssisəsinin tədris digər dillərdə olan V siniflərində Azərbaycan tarixinin Azərbaycan dilində tədrisi həyata keçirilmişdir.

Tədris ilinin sonunda həmin 20 məktəbin pilot nəticələri təhlil edilmiş və ümumi nəticələr qənaətbəxş hesab edildiyindən 2023-2024-cü tədris ili üçün ümumi təhsil müəssisələrinin əhatə dairəsi genişləndirilərək 100 ümumi təhsil müəssisəsində, 2024-2025-ci tədris ilindən ölkədə bütün V siniflərdə Azərbaycan tarixi fənni Azərbaycan dilində tədris edilmişdir. Ümumilikdə, tədris prosesi qənaətbəxş hesab edilmişdir.

Paylaş:
87

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid tikiləcək

Cəmiyyət

Yüksəksəviyyəli görüşün yekunlarına dair mətbuata birgə bəyanat - YENİLƏNƏCƏK

Rəsmi

Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI

Cəmiyyət

Heyvan yemlərində aflatoksinin olması təhlükəlidir – Xəbərdarlıq

Əli Əsədov Çin Yol və Körpü Korporasiyasının prezidenti ilə görüşüb

İsmayıl Yaşaroğlu Qərbi Azərbaycan İcmasında vəzifəsindən ayrılıb

Vətəndaşlar işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər üçün icazələri “mygov” platforması vasitəsilə ala biləcəklər

Redaktorun seçimi

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

Şəkidə avtomobil ağaca çırpılıb

Ali məktəblərə qəbulun nəticələri nə zaman açıqlanacaq? - DİM-dən AÇIQLAMA

Şamaxıda 15 yaşlı yeniyetmə qıza nişan mərasimi keçirilib

Son xəbərlər

Heyvan yemlərində aflatoksinin olması təhlükəlidir – Xəbərdarlıq

Bu gün, 17:31

Əli Əsədov Çin Yol və Körpü Korporasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 17:04

İsmayıl Yaşaroğlu Qərbi Azərbaycan İcmasında vəzifəsindən ayrılıb

Bu gün, 16:55

Vətəndaşlar işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər üçün icazələri “mygov” platforması vasitəsilə ala biləcəklər

Bu gün, 16:38

Azərbaycan Prezidentinə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - FOTO

Bu gün, 16:35

İlham Əliyevin Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:23

Sumqayıtda qaz təchizatında fasilə olacaq

Bu gün, 16:18

Kərbəlaya gedən zəvvarları aldadıb yarıyolda qoyan şəxs tutuldu

Bu gün, 16:07

Azərbaycan Prezidenti: Bölgəmizdə yeni əməkdaşlıq formatı yaradılır

Bu gün, 15:54

Bu ilin birinci yarımilində baş verən yanğınlar zamanı ölənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:50

Prezident: Xankəndi tikiş fabriki dirçələn Qarabağ bölgəsinə qardaş özbək xalqından çox böyük hədiyyədir

Bu gün, 15:35

Azərbaycanda 1200-dən çox abidəyə məlumat lövhəsi quraşdırılacaq - FOTO

Bu gün, 15:27

Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid tikiləcək

Bu gün, 15:13

Yüksəksəviyyəli görüşün yekunlarına dair mətbuata birgə bəyanat - YENİLƏNƏCƏK

Bu gün, 15:10

“Memar Əcəmi” stansiyasının keçidində təmir işləri yekunlaşdı - FOTO

Bu gün, 14:59

Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 68 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib

Bu gün, 14:47

Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI

Bu gün, 14:35

Su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması sistemi təkmilləşdirilir

Bu gün, 14:16

Bank kartlarından silsilə oğurluqlar edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 14:10

Aşağı Güzdəkdə boya zavodunda baş verən yanğın məhdudlaşdırılıb - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:04
Bütün xəbərlər