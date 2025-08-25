 Ceyhun Bayramov Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Ceyhun Bayramov Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Qafar Ağayev16:54 - Bu gün
Ceyhun Bayramov Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

25 avqust 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Krallığın Avropa, Şimali Amerika və dənizaşırı ərazilər üzrə dövlət naziri Stiven Dauti ilə görüşüb.

Xarici İşlər Nazirliyindən 1news.az-a verilən xəbərə görə, görüş zamanı Azərbaycan və Birləşmiş Krallıq arasında siyasi, iqtisadi, enerji təhlükəsizliyi, bağlantılar, iqlim dəyişmələri və ətraf mühit, humanitar, təhsil sahələri üzrə əməkdaşlıq, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub.

Ölkəmizin enerji təhlükəsizliyi sahəsində təşəbbüskarı və əsas icraçısı olduğu nəhəng layihələrlə bu istiqamətdə etibarlı tərəfdaş olduğunu sübuta yetirdiyi qeyd edilib, ənənəvi enerji növləri üzrə əməkdaşlığın bu müsbət dinamikasının alternativ enerji mənbələrinin inkişafı istiqamətində davam etdirilməsinin vacibliyi diqqətə çatdırılıb. Bu istiqamətdə, SOCAR və BP şirkətləri arasında bərpaolunan enerji üzrə əməkdaşlığın qurulmasının təqdirəlayiq olduğu vurğulanıb.

Ölkəmizin BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasına (COP29) sədrliyi çərçivəsində Birləşmiş Krallığın sessiyada Baş nazir və heyəti tərəfindən aktiv iştirak və töhfələri məmnunluqla qeyd edilib.

Təhsil sahəsi üzrə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən birgə təşəbbüslər, ali təhsil müəssisələri arasında yeni tərəfdaşlıqların qurulması, habelə dövlət proqramlarının əhəmiyyəti və bu sahədə işlərin davam etdirilməsinin vacibliyi diqqətə çatdırılıb.

Nazir Ceyhun Bayramov, həmçinin qarşı tərəfi postmünaqişə dövründə bölgədə mövcud vəziyyət və reallıqlar, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma və sülh prosesinin gedişatı barədə ətraflı məlumatlandırıb.

8 avqust 2025-ci il tarixində keçirilmiş tarixi Vaşinqton görüşü çərçivəsində “Azərbaycan Respublikası ilə Emənistan Respublikası arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis olunması haqqında Saziş”in mətninin paraflanması, habelə ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturların bağlanması ilə əlaqədar birgə müraciətin ünvanlanmasının sülh prosesi çərçivəsində əldə olunmuş əhəmiyyətli nailiyyətlərdən biri olduğu vurğulanıb.

Görüşdə, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Eyni gündə, Azərbaycan Respublikası və Birləşmiş Krallığın Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr təşkil olunub. Siyasi məsləhətləşmələrə Azərbaycan tərəfindən nazir müavini Fariz Rzayev, Birləşmiş Krallıq tərəfindən isə Avropa, Şimali Amerika və dənizaşırı ərazilər üzrə dövlət naziri Stiven Dauti rəhbərlik edib.

Paylaş:
42

Aktual

Cəmiyyət

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Siyasət

Ceyhun Bayramov Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Rəsmi

İlham Əliyev Böyük Britaniyanın dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

Rəsmi

“Rəqəmsal dövlət maliyyəsi” informasiya sistemi yaradılır

Siyasət

Ceyhun Bayramov Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Milli Məclisdə Azərbaycan-Rumıniya parlamentlərarası əməkdaşlığı müzakirə olunub

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Kamaləddin Qafarov: “Böyük Qayıdış dövlətimizin prioritet proqramıdır”

Redaktorun seçimi

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev: Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolunu tam müasirləşdirəcəyik

Azərbaycan Prezidenti: Bölgəmizdə yeni əməkdaşlıq formatı yaradılır

Qurbanqulu Berdiməhəmmədov: Azərbaycan və Türkmənistanı Xəzər dənizi birləşdirir

Prezident: Xankəndi tikiş fabriki dirçələn Qarabağ bölgəsinə qardaş özbək xalqından çox böyük hədiyyədir

Son xəbərlər

Medianın İnkişafı Agentliyində Rumıniya Respublikasının nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:42

Küləkli hava ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 17:27

HDQ-də dalğıc kurslarının buraxılış mərasimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 17:05

Ceyhun Bayramov Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 16:54

Bu gün Xalq şairi Fikrət Qocanın doğum günüdür

Bu gün, 16:42

Milli Məclisdə Azərbaycan-Rumıniya parlamentlərarası əməkdaşlığı müzakirə olunub

Bu gün, 16:35

58 ildən sonra bir ilk: Suriya Prezidenti Şara BMT-də çıxış edəcək

Bu gün, 16:16

Azərbaycanda buzlaqların sahəsində azalma, ərimə prosesi sürətlənib - FOTO

Bu gün, 16:15

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Bu gün, 16:08

Ağdərənin bəzi ərazilərində yeni yanğınlar başlayıb

Bu gün, 16:03

Ali məktəblərə boş qalan plan yerlərinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:52

İşə qəbul müsabiqəsinin müsahibə mərhələsi başlayıb

Bu gün, 15:29

Fəxrəddin Manafovdan Mehriban Əliyevaya TƏBRİK: gördüyünüz işlər göz qabağındadır

Bu gün, 15:24

Cəzaçəkmə müəssisəsinə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Bu gün, 14:51

Baş prokuror Laçın, Qubadlı, Cəbrayıl və Kəlbəcər rayonlarında olub

Bu gün, 14:29

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan üçtərəfli tərəfdaşlıq mərhələsinə keçir”

Bu gün, 14:19

“Qarabağ” – “Ferentsvaroş” oyununu fransız hakim idarə edəcək

Bu gün, 14:07

Binəqədidə qaz xətti zədələnib, bəzi qəsəbələr qazsız qalıb

Bu gün, 13:29

Deputat: Mehriban Əliyevanın irəli sürdüyü təşəbbüslər Azərbaycan dövlətinin milli gücünü artırıb

Bu gün, 13:04

Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsinin 84 %-i tamamlanıb

Bu gün, 12:51
Bütün xəbərlər