AQTA içməli sularla bağlı monitorinq keçirib - Qüsurlar aşkarlanan müəssisələrin ADLARI
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən cari ilin iyul ayından etibarən aparılan monitorinq çərçivəsində su istehsalı müəssisələrindən 39, yol kənarlarında və binaların həyətlərində quraşdırılmış modul tipli su aparatlarından 47 nümunə götürülərək, laborator müayinələrə cəlb olunub.
1news.az xəbər verir ki, mikrobioloji göstəricilər üzrə sınaq nəticələrində uyğunsuzluq müəyyən edilən su emalı müəssisələrində və su aparatlarında yoxlamalar aparılıb. Yoxlama zamanı 20 su emalı müəssisəsindən və 1 su aparatından götürülmüş içməli su nümunəsində mikrobioloji çirklənmə aşkarlanıb. Eyni zamanda yoxlamalar zamanı bir sıra müəssisələrdə sanitar-gigiyenik tələblərin pozulduğu müəyyən edilib.
Aşkarlanmış uyğunsuzluqlarla əlaqədar həmin müəssisələrdə nöqsanlar aradan qaldırılanadək məhdudlaşdırıcı qərar qəbul edilib, sahibkarlar barəsində inzibati tədbirlər görülüb. Bu sahədə yoxlamalar davam etdirilir.
Uyğunsuzluq müəyyən edilmiş müəssisələr və su aparatı aşağıdakılardır:
|
№
|
Məhsulun adı
|
İstehsalçı
|
Ünvan
|
Su istehsalı müəssisələri
|
1
|
"Pak Su" əmtəə nişanlı su
|
Fiziki şəxs Aqşin Quliyev Salam oğlu
|
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi, Binəqədi
şosesi 294B
|
2
|
"İceberg" əmtəə nişanlı su
|
Fiziki şəxs Elman Niftəliyev Elşən oğlu
|
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Kazımovski küçəsi,
ev 245
|
3
|
“Şeh Su” əmtəə nişanlı su
|
"Şeh Group" MMC
|
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, H.Aslanov qəsəbəsi, C.Hacıbəyli küçəsi, ev 5
|
4
|
İçməli su
|
Fiziki şəxs Azər Dadaşov Balahəsən oğlu
|
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, H.Əliyev küçəsi, 1061-ci məhəllə, 6-cı korpus, 1-ci mərtəbə
|
5
|
"Saf Su" əmtəə nişanlı su
|
Fiziki şəxs Pərviz Ağayev Teymur oğlu
|
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 241A
|
6
|
"Arı" əmtəə nişanlı su
|
Fiziki şəxs Lalə Kərimova Eldar qızı
|
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Ə.Salamzadə küçəsi, 2-ci döngə,
giriş 418-17
|
7
|
"Duruca" əmtəə nişanlı su
|
"İsaoğulları" MMC
|
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, Binə atçılıq, Donuzkökəltmə sovxozu ərazisi
|
8
|
"Venera" əmtəə nişanlı su
|
"Asenat” MMC
|
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Qaibov küçəsi 6
|
9
|
İçməli su
|
Fiziki şəxs Tarifxan Balabəyov Tahir oğlu
|
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Zığ qəsəbəsi, A.Göyüşov küçəsi
|
10
|
"İdeal" əmtəə nişanlı su
|
Fiziki şəxs Səttər Fərhadov Əli oğlu
|
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, Sahil küçəsi, ev 42
|
11
|
“Duru Su” əmtəə nişanlı su
|
Fiziki şəxs Şamxal Salmanzadə Nərman oğlu
|
Bakı şəhəri, Suraxanı
rayonu, Yeni Suraxanı qəsəbəsi, ev 87
|
12
|
İçməli su
|
Fiziki şəxs Səməd Əsədov İmanqulu oğlu
|
Bakı şəhəri, Binəqədi
rayonu, Neft prospekti,
3068-ci məhəllə
|
13
|
"Aqua Flot" əmtəə nişanlı su
|
"Zemz" MMC
|
Bakı şəhəri, Xətai
rayonu, H.Aslanov qəsəbəsi, C.Hacıəliyev küçəsi 5
|
14
|
"Suel" əmtəə nişanlı su
|
Fiziki şəxs Samir Fətəliyev Həzi oğlu
|
Bakı şəhəri, Nizami
rayonu, Ə.Vəliyev küçəsi 121
|
15
|
"Mono Su" əmtəə nişanlı su
|
"Buzdağı" MMC
|
Bakı şəhəri, Nizami
rayonu, B.Çobanzadə küçəsi, ev 1
|
16
|
"Butasu A" əmtəə nişanlı su
|
"Butasu A" MMC
|
Bakı şəhəri, Nərimanov
rayonu, H.Mirzəyev küçəsi, ev 4K
|
17
|
"Abşirin" əmtəə nişanlı su
|
Fiziki şəxs Sevda Zeynalova Nofel qızı
|
Abşeron rayonu, Novxanı kəndi
|
18
|
"Ayna Su" əmtəə nişanlı su
|
Fiziki şəxs Anar Fətullayev Bahadur oğlu
|
Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsi
|
19
|
"Assu" əmtəə nişanlı su
|
Fiziki şəxs Sakit İbrahimov Hüsi oğlu
|
Abşeron rayonu, Türkan qəsəbəsi, Üzümçülük sovxozu, ev 36
|
20
|
"Abi Həyat" əmtəə nişanlı
|
Fiziki şəxs Bəylər Əzizov Abas oğlu
|
Sumqayıt şəhəri, İnşaatçılar qəsəbəsi
|
|
Su aparatı
|
№
|
Məhsulun adı
|
İstehsalçı
|
Aparatın yerləşdiyi ünvan
|
1
|
"Su Az" əmtəə nişanlı su
|
“Su Az” MMC
|
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Z.Bünyadov prospekti 11b