 Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılma ilə bağlı Sərəncam imzalayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılma ilə bağlı Sərəncam imzalayıb

Qafar Ağayev16:32 - Bu gün
Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılma ilə bağlı Sərəncam imzalayıb

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan vətəndaşlarının oktyabrın 1-dən 30-dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında Sərəncam imzalayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, sərəncama əsasən, 2007-cı ildə doğulmuş və çağırış gününədək (həmin gün də daxil olmaqla) 18 yaşı tamam olmuş, habelə 1995–2006-cı illərdə doğulmuş, yaşı 30-dək olan, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməyən, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməyən Azərbaycan vətəndaşları oktyabrın 1-dən 30-dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaqlar.

Həmçinin "Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında" qanunun 38.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları 2025-ci il oktyabrın 1-dən 30-dək ehtiyata buraxılacaqlar.

Paylaş:
58

Aktual

Rəsmi

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılma ilə bağlı Sərəncam imzalayıb

Rəsmi

Ağdaşın icra başçısına şiddətli töhmət verilib - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Müsahibə

Deputat: Zatulin bir daha qərəzli mövqeyini və həqiqəti təhrif etmək cəhdlərini nümayiş etdirib

Siyasət

Ceyhun Bayramov Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

Rəsmi

Azad olunmuş ərazilərdə tullantılarla bağlı idarəetmə təkmilləşdiriləcək - FƏRMAN

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılma ilə bağlı Sərəncam imzalayıb

Ağdaşın icra başçısına şiddətli töhmət verilib - Prezidentdən SƏRƏNCAM

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsini qəbul edib - FOTO

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

“Rəqəmsal dövlət maliyyəsi” informasiya sistemi yaradılır

Azad olunmuş ərazilərdə tullantılarla bağlı idarəetmə təkmilləşdiriləcək - FƏRMAN

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılma ilə bağlı Sərəncam imzalayıb

İlham Əliyev Böyük Britaniyanın dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

Son xəbərlər

Nazir: Türkiyə İsraillə bütün ticarət əlaqələrini kəsib

Bu gün, 17:51

Bu yolda hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 17:44

Şəhərlərarası sərnişindaşımada avtobus parkı yenilənir

Bu gün, 17:36

Azərbaycanda saxlanılan Özbəkistan Respublikasının vətəndaşı ölkəsinə təhvil verilib

Bu gün, 17:32

Maliyyə Nazirliyi növbəti depozit hərracı keçirib

Bu gün, 17:17

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Çin dili kurslarının iştirakçılarına sertifikatlar təqdim ediblər - FOTO

Bu gün, 17:03

Kapital Bankdan kiberdələduzluqla mübarizədə növbəti addım: zəng edənin bank əməkdaşı olub-olmadığını yoxlaya bilərsiniz

Bu gün, 16:52

Azad olunmuş ərazilərdə tullantılarla bağlı idarəetmə təkmilləşdiriləcək - FƏRMAN

Bu gün, 16:47

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılma ilə bağlı Sərəncam imzalayıb

Bu gün, 16:32

Ağdaşın icra başçısına şiddətli töhmət verilib - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:22

III MDB Oyunlarında Azərbaycanı 340 idmançı təmsil edəcək

Bu gün, 16:17

Vilayət Eyvazov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edib

Bu gün, 16:02

Yanvar–iyul aylarında banklar 166 milyon manatlıq mənfəət vergisi ödəyib

Bu gün, 15:38

Hərbi hüquqşünaslarla təlim-metodiki toplanış keçirilib

Bu gün, 15:24

“Böyük Qayıdış”a sağlamlıq dəstəyi – Səhiyyə Nazirliyindən Füzulidə stomatoloji aksiya - FOTO

Bu gün, 15:09

İTV 20 yaşında

Bu gün, 14:59

Lisey və gimnaziyalara II mərhələ üzrə qəbul nəticələri açıqlandı

Bu gün, 14:33

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Sumbat Əliyev Füzulidə dəfn olunub

Bu gün, 14:28

Yardımlıda İran vətəndaşından narkotik almaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 13:57

Külli miqdarda saxta aksiz markası ilə markalanmış alkoqollu içki dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 13:41
Bütün xəbərlər