 BQXK-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi sabah bağlanır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

BQXK-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi sabah bağlanır

Qafar Ağayev13:15 - Bu gün
BQXK-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi sabah bağlanır

Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Azərbaycan Hökumətinin qərarı ilə 3 sentyabr 2025-ci il tarixində ölkədəki nümayəndəliyini bağlayacaq.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə BQXK-nin Azərbaycan nümayəndəliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, BQXK öz mandatına və ölkənin Cenevrə Konvensiyaları üzrə öhdəliklərinə uyğun olaraq beynəlxalq humanitar hüququn (BHH) himayə etdiyi şəxslərə dəstək göstərmək üçün Azərbaycanın hakimiyyət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə olmağa davam edəcək.

“Biz humanitar diplomatiya, BHH və ortaq maraq mövzusu olan digər humanitar məsələlərə dair dialoqumuzu davam etdirmək niyyətindəyik.

1992-ci ildən başlayaraq BQXK münaqişədən zərər çəkmiş insanların təcili və zəruri ehtiyaclarını qarşılamağa kömək etmiş, zərər çəkmiş insanlara psixososial dəstək göstərib, kritik əhəmiyyəti olan infrastrukturu təkmilləşdirmiş və mina və digər partlayıcı sursatlarla çirklənmiş ərazilərdə mina risklərinə dair maarifləndirmə və təhlükəsiz davranış layihələri həyata keçirib.

BQXK beynəlxalq humanitar hüququn icrasının təbliğində və münaqişə ilə əlaqədar itkin düşmüş insanların taleyinə aydınlıq gətirilməsində hakimiyyət orqanlarına dəstək göstərib.

Biz münaqişə ilə əlaqədar saxlanılan şəxslərə baş çəkərək onların saxlanma şəraitinin və onlarla rəftarın monitorinqini aparmış, ailələri ilə əlaqələrinin qorunmasına kömək etmişik. Biz gördüyümüz bütün işlərdə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti, nazirliklər və dövlət qurumları, eləcə də Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətlərinin Beynəlxalq Federasiyası kimi tərəfdaşlarımızla sıx əməkdaşlıq etmişik”, - deyə məlumatda qeyd edilib.

Paylaş:
84

Aktual

Cəmiyyət

Laçın aeroportunda dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi yaradılacaq

Cəmiyyət

Azərbaycan müdafiə naziri Vyetnamda rəsmi səfərdədir

Rəsmi

Prezident və birinci xanım Çinin Tiencin şəhərindən qatarla paytaxt Pekinə gediblər - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Milli Məclisin komissiyası: Rusiyada Azərbaycana qarşı kütləvi surətdə informasiya kampaniyasına start verilib

Cəmiyyət

Nəsimi rayonunda çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğın söndürülüb

Azərbaycan və Braziliya arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilib - FOTO

Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın olub

Hərracda 23 nəqliyyat vasitəsi satılıb

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Sabah üç rayonda qaz olmayacaq

Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 104 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

“Bakı Metropoliteni”ndən gediş haqqı ilə bağlı açıqlama

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Nəsimi rayonunda çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğın söndürülüb

Bu gün, 17:52

Azərbaycan və Braziliya arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:43

Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın olub

Bu gün, 17:24

Hərracda 23 nəqliyyat vasitəsi satılıb

Bu gün, 17:15

Laçın aeroportunda dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi yaradılacaq

Bu gün, 17:04

Abşeronda süni göldə batan şəxsin meyiti tapılıb

Bu gün, 17:03

Ələt-Astara magistralının ətrafında yanğın baş verib

Bu gün, 16:44

Abşeronda qadın qətlə yetirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:57

Silk Way West Airlines şirkətinin üçüncü Boeing 777 yük təyyarəsi Bakıya gəlib

Bu gün, 15:42

akart iki beynəlxalq mükafata layiq görüldü

Bu gün, 15:27

Xankəndidə inşa ediləcək Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin binası ilə bağlı detallar açıqlanıb - FOTO

Bu gün, 15:20

Şirvanda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 14:55

Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, 12 nəfər təxliyə edilib - VİDEO

Bu gün, 14:23

Azərbaycan müdafiə naziri Vyetnamda rəsmi səfərdədir

Bu gün, 14:11

Vəkillər Kollegiyasının sədri Kembric Universitetinə qəbul olunan vəkillə görüşüb

Bu gün, 13:56

Ermənistandan Azərbaycana keçmək istəyən İraq vətəndaşı saxlanılıb

Bu gün, 13:49

“TikTok”da vətəndaşları qeyri-etik görüntülərlə şantaj edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:38

BQXK-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi sabah bağlanır

Bu gün, 13:15

Bakıda İƏT Mədəniyyət Festivalı keçiriləcək

Bu gün, 13:11

Bakıda əməliyyatla saxlanılan şəxsdən 10 kiloqram narkotik götürülüb

Bu gün, 13:06
Bütün xəbərlər