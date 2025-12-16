 Azərbaycanda elektron siqaretlərin idxalı, istehsalı və satışı qadağan edilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Azərbaycanda elektron siqaretlərin idxalı, istehsalı və satışı qadağan edilir

Qafar Ağayev15:11 - Bu gün
Azərbaycanda elektron siqaretlərin idxalı, istehsalı və satışı qadağan edilir

Elektron siqaretlərin və onların komponentlərinin idxalı, ixracı, istehsalı, saxlanılması, topdan və pərakəndə satışı və istifadəsi qadağan edilir.

1news.az-ın xəbərinə görə, bu, Milli Məclisin Aqrar siyasət, İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq, Əmək və sosial siyasət komitələrinin birgə iclasında müzakirəyə çıxarılan “Tütün və tütün məmulatı haqqında” qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

Layihəyə əsasən, nikotin tərkibli elektron siqaretlər tütün məmulatı anlayışına daxil edilir. Elektron siqaret qida məhsulları, tütün məhsulları, dərman vasitələri və tibbi cihazlar istisna olmaqla, nikotin tərkibli və ya nikotin tərkibi olmayan buxarın tənəffüs yolu ilə insan orqanizminə daxil olması üçün nəzərdə tutulmuş və müştük və ya digər komponentləri, o cümlədən kartrici və flakonu olan və ya olmayan cihaz vasitəsilə istifadə etmək üçün nəzərdə tutulmuş məhsuldur. Elektron siqaretlərin flakonundan bir və ya bir neçə dəfə istifadə edilə bilər və ya onlar birdəfəlik kartriclərlə təkrar doldurula bilər.

Qızdırılan tütün məmulatı elektron siqaret hesab edilməyəcək. Qızdırılan tütün məmulatı tütündən (tütün qarışığından) və onun istehsalında istifadə edilən qeyri-tütün komponentlərindən ibarət, alışdırılmadan və tütün tüstüsü əmələ gəlmədən qızdırılma prosesində yaranan nikotin tərkibli aerozolun tənəffüs yolu ilə insan orqanizminə daxil olması üçün nəzərdə tutulmuş məmulatdır.

Beləliklə, nikotin tərkibli elektron siqaretlər dövriyyəsi qadağan edilməklə tütün məmulatı kimi təsnif edilir. Anlayışların dəqiqləşdirilməsi və yeni anlayışların müəyyən olunması tütün məmulatlarının, o cümlədən qızdırılan tütün məmulatının, habelə elektron siqaretin hüquq tətbiqetmədə daha dəqiq təsnifləşdirilməsinə və diferensasiyasına imkan yaradacaq.

Eyni zamanda uyğunlaşdırma çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində, “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda müvafiq dəyişikliklər edilir. Buraya “birdəfəlik istifadə üçün elektron siqaret”in və “elektron siqaretlər üçün maye”nin aksizli mallar siyahısından çıxarılması və bundan irəli gələrək vergi dərəcələrinin ləğvi, eyni zamanda reklamla bağlı qadağanın yeni anlayışlara uyğunlaşdırılması aiddir.

Paylaş:
209

Aktual

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Xocavəndin Sos kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Dünya

Ərdoğan: Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinə indiyədək olmadığı qədər yaxındır

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə və Seyidbəyli kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Li Auto üçün həqiqət anı: yanan elektromobil, zərərlər və strateji qeyri-müəyyənlik - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Milli Məclisin növbəti iclasında 12 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Sosial şəbəkədə işə qəbulla bağlı saxta elanlar paylaşaraq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bakı ilə Bratislava arasında birbaşa təyyarə reysi müzakirə olundu

“On numara” ictimai iaşə müəssisəsində ciddi nöqsanlar aşkarlanıb

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Mobil telefonda gizlədilmiş qızıl külçələr aşkarlanıb

Bakıda sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb

Son xəbərlər

Vergi və sosial sığorta qanunvericiliyinə son dəyişikliklər təqdim olunub - FOTO

Bu gün, 17:54

Bakı 2026-cı il “Dünya İdman Paytaxt”ı elan olunub

Bu gün, 17:47

Milli Məclisin növbəti iclasında 12 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 17:38

Sosial şəbəkədə işə qəbulla bağlı saxta elanlar paylaşaraq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:23

Bakı ilə Bratislava arasında birbaşa təyyarə reysi müzakirə olundu

Bu gün, 17:08

“On numara” ictimai iaşə müəssisəsində ciddi nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 16:56

Ərdoğan: Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinə indiyədək olmadığı qədər yaxındır

Bu gün, 16:42

Azərbaycanda sabit genişzolaqlı internetin sürəti artıb

Bu gün, 16:23

İKTA internet xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə hədəfləri müəyyən edib

Bu gün, 16:16

Mədəniyyət Nazirliyi “MilliNet 2025” müsabiqəsinin qalibləri sırasında yer alıb

Bu gün, 15:46

Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə və Seyidbəyli kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:25

Azərbaycanda elektron siqaretlərin idxalı, istehsalı və satışı qadağan edilir

Bu gün, 15:11

Vətən müharibəsi və antiterror əməliyyatında iştirak edənlər cəzalarından tam azad ediləcək

Bu gün, 14:45

Bərdə heyvan satışı bazarı fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 14:40

Azərbaycan İsraillə iqtisadi əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

Bu gün, 14:32

Növbəti köç karvanı Xocavəndin Sos kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:28

Cəmil Həsənli yenidən Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə çağırılıb

Bu gün, 14:16

Xətaidə 480 qutu pirotexniki vasitə satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:15

Əli Əsədov Həştərxan vilayətinin qubernatoru ilə görüşüb

Bu gün, 14:00

Uşağın doğulması ilə əlaqədar kişilərə 14 təqvim günü müddətində ödənişli məzuniyyət veriləcək

Bu gün, 13:31
Bütün xəbərlər