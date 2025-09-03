 AQTA: İxrac olunan bir sıra heyvan mənşəli qida məhsulları sertifikatlaşdırılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

AQTA: İxrac olunan bir sıra heyvan mənşəli qida məhsulları sertifikatlaşdırılıb

Qafar Ağayev17:52 - Bu gün
AQTA: İxrac olunan bir sıra heyvan mənşəli qida məhsulları sertifikatlaşdırılıb

Cari ilin avqust ayında Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən beynəlxalq tələblər nəzərə alınmaqla, bir sıra heyvan mənşəli qida məhsulları və ərzaqlıq yumurta məhsulunun baytarlıq sertifikatı ilə təmin edilərək xarici ölkələrə ixracı həyata keçirilib.

AQTA-dan 1news.az-a verilən məlumata görə, Amerika Birləşmiş Ştatlarına 4.320.000 ədəd və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 1.158.460 ədəd ərzaqlıq yumurta məhsulu, İtaliya və Fransa respublikalarına 3.6 ton qurbağa ayağı məhsulu, Avstraliya, Albaniya və Kanadaya 42 kq balıq kürüsü, İsrailə isə 18 ton dondurma məhsulu ixrac olunub.

Paylaş:
115

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev San-Marinonun Regent Kapitanlarını təbrik edib

Müsahibə

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Rəsmi

Pekində keçirilən paradda iştirak edən nümayəndə heyətlərinin başçılarının və xanımlarının şərəfinə ziyafət verilib

Rəsmi

Prezident və birinci xanım Pekində İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş paradı izləyiblər - FOTO

Cəmiyyət

AQTA: İxrac olunan bir sıra heyvan mənşəli qida məhsulları sertifikatlaşdırılıb

Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın olub - VİDEO

Sahibə Qafarova Fələstin və İordaniyanın Azərbaycandakı səfirləri ilə görüşüb

Dövlət Xidməti: Ötən ay 30 milyondan çox zərərli keçid qeydə alınıb

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bakıdan-Ağdam ilk sərnişin qatarı mənzil başına çatıb - YENİLƏNİB

Sentyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

“Birbank” tələbə təqaüd proqramının iki illik marafonu uğurla başa çatdı

Son xəbərlər

Azərbaycanın Mərakeş Krallığındakı səfiri ilə Mərakeş Milli Kitabxanasının direktoru arasında görüş keçirilmişdir

Bu gün, 21:02

AQTA: İxrac olunan bir sıra heyvan mənşəli qida məhsulları sertifikatlaşdırılıb

Bu gün, 17:52

Azərbaycanla Macarıstan neft-qaz və enerji məsələlərini müzakirə ediblər

Bu gün, 17:46

Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın olub - VİDEO

Bu gün, 17:41

Azərbaycan şahmatçıları beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər

Bu gün, 17:39

Sahibə Qafarova Fələstin və İordaniyanın Azərbaycandakı səfirləri ilə görüşüb

Bu gün, 17:29

Bu gün görkəmli aktyor, Xalq artisti Yaşar Nurinin doğum günüdür

Bu gün, 17:18

Dövlət Xidməti: Ötən ay 30 milyondan çox zərərli keçid qeydə alınıb

Bu gün, 17:09

“Qırmızıya qarış!” - “Baku Electronics”də 70%-dək ENDİRİM - VİDEO

Bu gün, 16:54

“Tik-Tok” və “Instagram”da qadınların səhifələrinə kiberhücumlar edən şəxs saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 16:51

Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:22

Bakı ICPC 2025: Kapital Bank qlobal proqramlaşdırma layihəsində iştirak edir

Bu gün, 16:03

Dəmir yolu ilə ölkədaxili sərnişin daşımaları 20 faiz artıb

Bu gün, 15:55

Sabah Salyan şəhərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

Bu gün, 15:42

Azərbaycan Bəhreyndə səfirlik təsis edəcək

Bu gün, 15:25

Sabah Azərbaycan-Türkiyə 4-cü Enerji Forumu keçiriləcək

Bu gün, 15:22

ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!

Bu gün, 14:02

Bakıda 26 min manatlıq dələduzluq edilib, 3 nəfər tutulub

Bu gün, 13:54

Qazaxda evdə yanğın olub - VİDEO

Bu gün, 13:31

Yağış yağacaq, külək əsəcək - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:24
Bütün xəbərlər