 Prezident və birinci xanım Pekində İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş paradı izləyiblər - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

Prezident və birinci xanım Pekində İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş paradı izləyiblər - FOTO

Qafar Ağayev09:29 - Bu gün
Prezident və birinci xanım Pekində İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş paradı izləyiblər - FOTO

Sentyabrın 3-də Çinin paytaxtı Pekində yapon işğalına qarşı Çin xalq müqaviməti və İkinci Dünya müharibəsində qazanılmış Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş parad keçirilib.

1news.az dövlət başçısının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva paradı izləmək üçün Çinin paytaxtı Pekindəki Tiananmen Meydanına gəliblər.

Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin və birinci xanım Pen Liyuan Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı qarşılayıblar.

Paylaş:
213

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev San-Marinonun Regent Kapitanlarını təbrik edib

Müsahibə

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Rəsmi

Pekində keçirilən paradda iştirak edən nümayəndə heyətlərinin başçılarının və xanımlarının şərəfinə ziyafət verilib

Rəsmi

Prezident və birinci xanım Pekində İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş paradı izləyiblər - FOTO

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev San-Marinonun Regent Kapitanlarını təbrik edib

Pekində keçirilən paradda iştirak edən nümayəndə heyətlərinin başçılarının və xanımlarının şərəfinə ziyafət verilib

Prezident və birinci xanım Pekində İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş paradı izləyiblər - FOTO

Prezident və birinci xanım Çinin Tiencin şəhərindən qatarla paytaxt Pekinə gediblər - FOTO - VİDEO

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Prezident və birinci xanım Çinin Tiencin şəhərindən qatarla paytaxt Pekinə gediblər - FOTO - VİDEO

Çinin Tiencin şəhərində “ŞƏT plyus” formatında görüş keçirilir Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılma ilə bağlı Sərəncam imzalayıb

Prezident İlham Əliyev Tiencin şəhərində “China National Chemical Engineering” şirkətinin sədri ilə görüşüb

Son xəbərlər

Azərbaycanla Macarıstan neft-qaz və enerji məsələlərini müzakirə ediblər

Bu gün, 17:46

Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın olub - VİDEO

Bu gün, 17:41

Azərbaycan şahmatçıları beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər

Bu gün, 17:39

Sahibə Qafarova Fələstin və İordaniyanın Azərbaycandakı səfirləri ilə görüşüb

Bu gün, 17:29

Bu gün görkəmli aktyor, Xalq artisti Yaşar Nurinin doğum günüdür

Bu gün, 17:18

Dövlət Xidməti: Ötən ay 30 milyondan çox zərərli keçid qeydə alınıb

Bu gün, 17:09

“Qırmızıya qarış!” - “Baku Electronics”də 70%-dək ENDİRİM - VİDEO

Bu gün, 16:54

“Tik-Tok” və “Instagram”da qadınların səhifələrinə kiberhücumlar edən şəxs saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 16:51

Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:22

Bakı ICPC 2025: Kapital Bank qlobal proqramlaşdırma layihəsində iştirak edir

Bu gün, 16:03

Dəmir yolu ilə ölkədaxili sərnişin daşımaları 20 faiz artıb

Bu gün, 15:55

Sabah Salyan şəhərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

Bu gün, 15:42

Azərbaycan Bəhreyndə səfirlik təsis edəcək

Bu gün, 15:25

Sabah Azərbaycan-Türkiyə 4-cü Enerji Forumu keçiriləcək

Bu gün, 15:22

ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!

Bu gün, 14:02

Bakıda 26 min manatlıq dələduzluq edilib, 3 nəfər tutulub

Bu gün, 13:54

Qazaxda evdə yanğın olub - VİDEO

Bu gün, 13:31

Yağış yağacaq, külək əsəcək - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:24

21 nömrəli uşaq bağçasının müdirinin əmək müqaviləsinə xitam verilib

Bu gün, 12:44

İşıqforun əlavə bölməsində ox işarəsi yanarkən sürücünün öhdəliyi nədən ibarətdir? - AÇIQLAMA

Bu gün, 12:41
Bütün xəbərlər