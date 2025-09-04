Səfir: Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirinin həbs olunması xəbəri saxtadır
Qazaxıstan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin həbs olunması barədə xəbər saxtadır.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Alim Bayel deyib.
"Xahiş edirik, dezinformasiya xarakterli məlumatlara inanmayın" - deyə səfir əlavə edib.
Qeyd edək ki, bir sıra Qazaxıstan KİV-ləri xarici işlər nazirinin, bəzi digər yüksək vəzifəli şəxslərin və iş adamı Hacı Hacıyevin guya həbs olunması barədə məlumat yaymışdı
