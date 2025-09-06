 Şəmkirdə qayınata kürəkənini qətlə yetirib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Şəmkirdə qayınata kürəkənini qətlə yetirib

Qafar Ağayev11:25 - Bu gün
Şəmkirdə qayınata kürəkənini qətlə yetirib

Şəmkirdə qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub.

Şəmkir rayon prokurorluğundan 1news.az-a verilən məlumata görə, sentyabrın 5-də saat 23 radələrində Şəmkir rayonu Sarıtəpə kəndi ərazisində 1993-cü il təvəllüdlü Tural Abdullayevin öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.

Araşdırma zamanı 1968-ci il təvəllüdlü Sənan Əsgərovun yaşadığı evdə aralarında yaranmış mübahisə zamanı kürəkəni, Bakı şəhər sakini Tural Abdullayevə bıçaqla xəsarətlər yetirərək onu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Sənan Əsgərov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.

İbtidai istintaq davam etdirilir.

Paylaş:
66

Aktual

Cəmiyyət

BDYPİ hərəkət iştirakçılarına çağırış

Cəmiyyət

Biləcəridə yük maşını körpüdən minik maşınının üzərinə aşdı, iki nəfər ölüb - FOTO - YENİLƏNİB

Siyasət

Azərbaycan nümayəndə heyəti Çində keçirilən Qlobal Cənub Media və Beyin Mərkəzləri Forumunda iştirak edir - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Göygöldə yol tikintisinə 2 milyon manat ayırıb

Cəmiyyət

AQTA: Astaradakı kütləvi zəhərlənməyə ev şəraitində hazırlanan qidalar səbəb olub

Yağış, külək - Sabahın havası açıqlandı

Himayədar ailələrə verilən uşaqların sayı 53-ə çatıb

Bəzi yerlərə leysan yağıb - Faktiki hava

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Himayəsində olan 14 yaşlı bacısı oğluna işgəncə verməkdə ittiham olunan xala həbs olunub

Azercell qadınlara növbəti dəstək proqramına start verir

ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!

“Qırmızı şənbə!” - “Baku Electronics”də 70%-dək ENDİRİM - VİDEO

Son xəbərlər

AQTA: Astaradakı kütləvi zəhərlənməyə ev şəraitində hazırlanan qidalar səbəb olub

Bu gün, 13:13

Yağış, külək - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:42

Himayədar ailələrə verilən uşaqların sayı 53-ə çatıb

Bu gün, 12:38

Bəzi yerlərə leysan yağıb - Faktiki hava

Bu gün, 12:24

Mədəniyyət Nazirliyi: Qəbul imtahanlarının nəticələri elan olunub

Bu gün, 12:06

Biləcəridə yük maşını körpüdən minik maşınının üzərinə aşdı, iki nəfər ölüb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:03

Azərbaycan nümayəndə heyəti Çində keçirilən Qlobal Cənub Media və Beyin Mərkəzləri Forumunda iştirak edir - FOTO

Bu gün, 11:51

Şəmkirdə qayınata kürəkənini qətlə yetirib

Bu gün, 11:25

Beyləqanda daha bir yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 10:30

HDQ-də nümunəvi gəmi döyüş təlimləri keçirilib - VİDEO

Bu gün, 10:28

Ermənistan Baş naziri Azərbaycanın hava məkanından istifadə edərək xaricə səfərə gedib

Bu gün, 10:22

Bakı-Quba yolunda yük maşını ilə sərnişin avtobusu toqquşub, iki nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 09:43

BDYPİ hərəkət iştirakçılarına çağırış

Bu gün, 09:02

“PAŞA Holding” 49-cu Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin Bakıda keçirilən dünya finalının "Platin" sponsoru oldu

05 / 09 / 2025, 18:39

TuranBank “Ən yaxşı KOS maliyyələşməsi layihəsi” nominasiyası üzrə beynəlxalq mükafata layiq görülüb

05 / 09 / 2025, 18:28

Astarada kütləvi zəhərlənmə olub

05 / 09 / 2025, 17:46

Türkiyədə daha bir meşə yanğını olub

05 / 09 / 2025, 17:32

Baş prokuror Yasamalda vətəndaşları qəbul edib

05 / 09 / 2025, 17:17

Ukrayna səfirliyi Azərbaycanda uşaqlara göstərilən yardıma görə təşəkkür edib

05 / 09 / 2025, 16:57

Bu avtobusların idxalı üçün yeni gömrük rüsumu müəyyənləşdi

05 / 09 / 2025, 16:41
Bütün xəbərlər