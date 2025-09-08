 AYNA: Bakıda marşrut xətlərinə 2300-dən çox avtobus cəlb ediləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

AYNA: Bakıda marşrut xətlərinə 2300-dən çox avtobus cəlb ediləcək

Qafar Ağayev16:34 - Bu gün
AYNA: Bakıda marşrut xətlərinə 2300-dən çox avtobus cəlb ediləcək

Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) tərəfindən tədris mövsümünün başlaması ilə əlaqədar sərnişindaşıma imkanlarının yaxşılaşdırılması üçün xətlərə buraxılan avtobusların sayı artırılacaq.

1news.az xəbər verir ki, 2022-ci ilin sentyabr ayında Bakı şəhəri üzrə sərnişindaşımada istifadə edilən avtobusların sayı 1780 ədəd, 2023-cü ildə 2011 ədəd, 2024-ci ildə isə 2180 ədəd olub. Hazırda paytaxtda sərnişindaşımada 2200 avtobus istismar edilir. Tədris mövsümü ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin sayının 2300-dən çox olması nəzərdə tutulub. Bununla bağlı AYNA tərəfindən plan hazırlanıb, daşıyıcılarla görüşlər keçirilib, xətlər üzrə avtobus sayının artırılması barədə tapşırıqlar verilib.

Hazırda dövlətin təşəbbüsünü dəstəkləyən özəl nəqliyyat şirkətləri tərəfindən ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyalardan, yəni elektrik enerjisi və ya sıxılmış təbii qazdan istifadə edən müasir avtobusların ölkəyə gətirilməsi davam etdirilir.

2025-ci il ərzində 10 marşrut üzrə yenilənmə aparılıb və 150-yə yaxın ekoloji təmiz avtobus daşımalara cəlb olunub. Yenilənmə prosesi paytaxtla yanaşı Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu ərzisini də əhatə edib. Belə ki, 7 marşrut üzrə 85 müasir avtobus sərnişinlərin istifadəsinə verilib. Əlavə olaraq, bu yaxınlarda daşıyıcılar tərəfindən Bakı şəhərində daşımalara ekoloji cəhətdən təmiz və komfortlu daha 200 avtobus gətiriləcək.

Sərnişinlərin mənzil başına daha rahat və sürətli çatdırılmasını təmin etmək məqsədilə avtobuslar xüsusi hərəkət zolaqları ilə hərəkət edir. Hazırda 40-a yaxın küçə və prospektdə ümumilikdə 112 kilometrdən çox avtobus zolağı çəkilib. Hər gün paytaxt və ətraf ərazilərdə bu zolaqlarla hərəkət edən avtobuslarla 1 milyona yaxın sərnişin daşınır. Bakı şəhərində avtobuslar üçün ayrılmış zolaqlar üzrə orta sürət artıb, şəhərin bir sıra ərazilərində gediş vaxtı 12-22 dəqiqəyə qədər qısalıb.

Qeyd edək ki, müxtəlif marşrutlar üzrə xətlərə əlavə avtobusların cəlb edilməsi prosesi davam etdirilir, avtobus parkı yenilənir. Bununla da əhalinin ictimai nəqliyyata əlçatanlığının artırılması, xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi, sərnişinlərin daha rahat və sürətli daşınması, sıxlıq hallarının aradan qaldırılması təmin edilir.

Paylaş:
123

Aktual

Cəmiyyət

AYNA: Bakıda marşrut xətlərinə 2300-dən çox avtobus cəlb ediləcək

Cəmiyyət

Tullantı sularını düzgün idarə etməyən fiziki şəxslər 1000 manatadək cərimələnəcək - XƏBƏRDARLIQ

Rəsmi

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirildi - FƏRMAN

Cəmiyyət

Ceyhun Bayramov ABŞ-nin Orta Dəhliz üzrə nümayəndələri ilə görüşüb - FOTO

Cəmiyyət

Səhiyyə Nazirliyində “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tibbi xidmətin təşkili” ilə bağlı İşçi qrupunun ilk iclası keçirilib

Bakıxanov qəsəbəsində yol təmir olunur

Universitetlərə qeydiyyat müddəti uzadılıb

Tullantı sularını düzgün idarə etməyən fiziki şəxslər 1000 manatadək cərimələnəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi çərçivəsində TƏBİB tərəfindən tibbi xidmət təşkil olunacaq

Biləcəridə yük maşını körpüdən minik maşınının üzərinə aşdı, iki nəfər ölüb - FOTO - YENİLƏNİB

ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!

Himayəsində olan 14 yaşlı bacısı oğluna işgəncə verməkdə ittiham olunan xala həbs olunub

Son xəbərlər

Azərbaycan millisinin heyətinə yeni futbolçular cəlb edilib

Bu gün, 17:54

Səhiyyə Nazirliyində “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tibbi xidmətin təşkili” ilə bağlı İşçi qrupunun ilk iclası keçirilib

Bu gün, 17:43

Bu gün görkəmli sənətkar Habil Əliyevin anım günüdür

Bu gün, 17:34

Ceyhun Bayramov Cibuti XİN-in baş katibi ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:25

Bakıxanov qəsəbəsində yol təmir olunur

Bu gün, 17:11

Universitetlərə qeydiyyat müddəti uzadılıb

Bu gün, 16:52

Tullantı sularını düzgün idarə etməyən fiziki şəxslər 1000 manatadək cərimələnəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:37

AYNA: Bakıda marşrut xətlərinə 2300-dən çox avtobus cəlb ediləcək

Bu gün, 16:34

Naxçıvanda hərbi vəzifəlilərlə təlim toplanışı başa çatıb - VİDEO

Bu gün, 16:30

Qalada Əncir festivalı keçirilib - FOTO

Bu gün, 15:57

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin Döyüş Bayrağı haqqında Əsasnamə və Döyüş Bayrağının təsviri təsdiqləndi - FOTO

Bu gün, 15:47

İctimai-iaşə obyektlərində növbəti monitorinqlərə başlanılır

Bu gün, 15:37

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirildi - FƏRMAN

Bu gün, 15:34

Məhkuma xurmanın içərisində narkotik ötürməyə cəhd olunub - FOTO

Bu gün, 15:15

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli kəndinə çatıb - FOTO

Bu gün, 14:59

ADY-də ABŞ-nin biznes nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Bu gün, 14:41

İtaliya Qran-prisi rekordlarla yadda qaldı, Azərbaycan Qran-prisi yaxınlaşır

Bu gün, 14:33

Ceyhun Bayramov ABŞ-nin Orta Dəhliz üzrə nümayəndələri ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 14:17

Elçin Əmirbəyov: Sülh sazişinin imzalanması üçün Ermənistan konkret addımlar atmalıdır

Bu gün, 14:13

“JOY TOUR” və “JOY TRAVEL”in təsisçisi həbs edildi

Bu gün, 13:39
Bütün xəbərlər