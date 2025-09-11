Bakıda avtoxuliqanlıq edən sürücülər məsuliyyətə cəlb edilib - FOTO
Xətai rayonunda qaydaları kobud şəkildə pozan sürücülər məsuliyyətə cəlb edilib.
Bakı Şəhər DYP İdarəsindən 1news.az-a verilən məlumatına əsasən, Xətai Rayon Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər zamanı avtoxuliqanlıq etməklə digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaradan, nəqliyyat vasitəsində konstruksiya dəyişikliyinə yol verən və digər kobud qayda pozuntusu törədən 6 sürücü müəyyən olunaraq saxlanılıb.
Avtoxuliqanlıq edən “Hyundai” markalı, 77-US-937 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin sürücüsü barəsində toplanmış materiallar baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib və məhkəmənin də qərarı ilə onun sürücülük hüququ 1 il müddətində məhdudlaşdırılmaqla 15 sutka inzibati qaydada həbs edilib.
Həmçinin “Vaz21214” markalı, 77-YG-901, “Ravon” markalı, 77-FK-726”, “Vaz21214” markalı, 99-HO-110, “Vaz21214” markalı, 43-BF-108 və “Opel” markalı, 77-PU-258 dövlət qeydiyyat nişanlı nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri barəsində isə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə qanunamüvafiq tədbirlər həyata keçirilib.