““Məktəbli avtobusu” layihəsi genişlənəcək”.
1news.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair brifinqdə çıxışı zamanı deyib.
Nazir bildirib ki, bu, özəl-dövlət partnyorluğu çərçivəsində həyata keçirilən ödənişli xidmətdir.
“Valideyn övladını məktəbə avtobusla göndərmək istəyib-istəmədiyinə özü qərar verəcək. Hazırda layihə üzərində işlər davam edir. Qiymət aralığı minimum 75-100 manat, maksimum isə 170-200 manat olacaq, lakin qiymətləri dövlət müəyyən etmir. Məqsəd qiymətləri aşağı saxlayaraq daha çox valideynin bu xidmətdən istifadə etməsi və şəhərdə avtomobillərin sayının azalmasıdır”.
