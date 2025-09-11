 ““Məktəbli avtobusu” layihəsi genişlənəcək” | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

““Məktəbli avtobusu” layihəsi genişlənəcək”

Ayşən Salehli12:32 - Bu gün
1news.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair brifinqdə çıxışı zamanı deyib.

Nazir bildirib ki, bu, özəl-dövlət partnyorluğu çərçivəsində həyata keçirilən ödənişli xidmətdir.

“Valideyn övladını məktəbə avtobusla göndərmək istəyib-istəmədiyinə özü qərar verəcək. Hazırda layihə üzərində işlər davam edir. Qiymət aralığı minimum 75-100 manat, maksimum isə 170-200 manat olacaq, lakin qiymətləri dövlət müəyyən etmir. Məqsəd qiymətləri aşağı saxlayaraq daha çox valideynin bu xidmətdən istifadə etməsi və şəhərdə avtomobillərin sayının azalmasıdır”.

