 Bakı DYP “Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi” ilə əlaqədar müraciət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bakı DYP “Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi” ilə əlaqədar müraciət edib

Qafar Ağayev10:10 - Bu gün
Bakı DYP “Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi” ilə əlaqədar müraciət edib

DİN-in Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi “2025 Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi” ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib.

1news.az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir ki, Bakı şəhərində keçiriləcək “2025 Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi” ilə əlaqədar paytaxtda nəqliyyat sıxlığının qarşısının alınması məqsədilə sentyabr ayının 19-dan 21-dək Bakı şəhərinə bitişik kənd və qəsəbələrdən, həmçinin respublikanın digər şəhər və rayonlarından paytaxta gələn vətəndaşlarımızdan ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadəyə üstünlük vermələri, paytaxt sakinlərindən isə yarışın keçirildiyi müddət ərzində fərdi minik avtomobillərindən mümkün qədər az istifadə etmələri, şəhərin mərkəzi hissəsinə yalnız ictimai nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etmələri, istismar müddəti çox olan və nasaz nəqliyyat vasitələri ilə ümumiyyətlə yola çıxmamaları xahiş olunur.

Əlavə olaraq bildirək ki, 15-16-17 sentyabr tarixlərində yarış zolağının aşağıda qeyd edilən giriş-çıxış hissələri səhər saat 07:00-dan 09:00-dək, axşam saat 18:00-dan 20:00-dək nəqliyyatın hərəkəti üçün dayanma və durma olmadan sərbəst olacaq.

18 sentyabrda isə səhər saat 07:00-dan 09:00-dək, axşam isə saat 20:00-dan 22:00-dək bu yollar açıq olacaq.

Giriş nöqtələri:

- Salyan şosesindən Neftçilər prospekti və Azneft dairəsi istiqamətində;

- M.Lermontov küçəsindən BMT-nin 50 İlliyi küçəsi və İstiqlaliyyət küçəsi istiqamətində;

- S.Vurğun küçəsindən Ü.Hacıbəyli küçəsi və Bülbül prospekti istiqamətində;

- Bülbül prospektindən Xəqani küçəsi və Neftçilər prospekti istiqamətində;

- Nizami və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Xəqani küçəsi istiqamətində.

Çıxış nöqtələri:

- Neftçilər prospektindən Bakı Dəniz Limanı və “Crescent Mall” istiqamətində;

- İstiqlaliyyət küçəsindən Azərbaycan prospekti istiqamətində;

- Neftçilər prospektindən Azneft dairəsi və “Dəniz Mall” istiqamətində.

Qeyd olunan yollar yalnız tranzit koridoru kimi istifadə ediləcək. Həmçinin fövqəladə hallar istisna olmaqla, tranzit dəhlizləri açıq olduğu zaman nəqliyyat vasitələrinin parklaması, sərnişinlərin minməsi və düşməsi qadağandır. Bundan başqa, həmin yollarda ağır tonnajlı yük maşınlarının və ictimai nəqliyyatın hərəkəti istisna edilir.

Paylaş:
74

Aktual

Rəsmi

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Füzuliyə gəlib

Cəmiyyət

Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd yolunun tikintisi 95% icra olunub

Cəmiyyət

Bakı DYP “Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi” ilə əlaqədar müraciət edib

Cəmiyyət

Bakıda 16 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI

Cəmiyyət

Bakıda evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlanıb

Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə IX qrant müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

Azərbaycanla Qazaxıstan ikiqat vergitutmanı aradan qaldırır

Polis Akademiyasında Bilik günü və andiçmə mərasimi keçirilib - VİDEO

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

Seyidbəyli kəndinə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Aparıcının səsləndirdiyi nifrət nitqinə görə “Space TV”nin yayımı 6 saatlıq dayandırılacaq

Fərdi süni intellekt erası: “Acer” Berlində keçirilən IFA 2025 sərgisində dünya ictimaiyyətini nə ilə təccübləndirdi?

Son xəbərlər

Bakıda evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlanıb

Bu gün, 13:01

Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə IX qrant müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 12:57

Azərbaycanla Qazaxıstan ikiqat vergitutmanı aradan qaldırır

Bu gün, 12:48

Polis Akademiyasında Bilik günü və andiçmə mərasimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 12:41

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Füzuliyə gəlib

Bu gün, 12:24

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarovla vida mərasimi keçirilir

Bu gün, 12:15

Ötən gün aşkarlanan qanunsuz silah-sursatın sayı aşkarlanıb

Bu gün, 12:06

Azərbaycan XİN Meksikanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:53

Şahin Seyidzadə: “20 sentyabr dövlətçiliyimizin və milli birliyimizin simvoludur”

Bu gün, 11:51

2025-ci ilin ikinci Günəş tutulması bu tarixdə baş verəcək

Bu gün, 11:44

Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd yolunun tikintisi 95% icra olunub

Bu gün, 11:22

Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:15

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarovun nəşi Bakıya gətirilib

Bu gün, 11:12

AQTA xəstəliklərlə əlaqədar bəzi ölkələrdən malların idxalına məhdudiyyət qoyub

Bu gün, 11:11

Paytaxtda daha bir yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:08

Nazir: “SİMA İmza” mobil tətbiqi 5 milyon yüklənməyə çatıb

Bu gün, 10:53

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu tarixində ən işlək avqust ayını qeyd edib

Bu gün, 10:35

Koroğlu Rəhimov küçəsində nəzərdə tutulan dəyişikliklərin təfərrüatları açıqlanıb - VİDEO

Bu gün, 10:30

Dünya bazarında qızıl ucuzlaşıb, gümüş bahalaşıb

Bu gün, 10:18

Bakı DYP “Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi” ilə əlaqədar müraciət edib

Bu gün, 10:10
Bütün xəbərlər