Azərbaycan XİN Meksikanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Meksikanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.
"Meksikanı və xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edirik! Müstəqillik Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.
We wish a happy #IndependenceDay to #Mexico and its people! 🇦🇿🇲🇽
¡Feliz Día de la Independencia!@SRE_mx pic.twitter.com/X81AIn4ESb — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 16, 2025
