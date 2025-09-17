Bakıda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin 88 faizdən çoxu hüquqi şəxslərin payına düşüb
Cari ilin yanvar-iyul aylarında paytaxt əhalisinə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 10,6 faiz artaraq 4 milyard 887,8 milyon manat olub.
1news.az Bakı Şəhər Statistika İdarəsinə istinadla xəbər verir ki, qeyd olunan dövrdə hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 4 milyard 329,1 milyon manatlıq xidmət göstərilib. Bu, xidmətlərin ümumi dəyərinin 88,6 faizini təşkil edib.
