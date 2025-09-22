 Məcnun Məmmədov: “Azərbaycanda müasir suvarma sistemlərinə ciddi yatırımlar edilir” | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Məcnun Məmmədov: “Azərbaycanda müasir suvarma sistemlərinə ciddi yatırımlar edilir”

Qafar Ağayev12:04 - Bu gün
1news.az xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF-2025) çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

Nazir vurğulayıb ki, Azərbaycan sosial, iqtisadi və siyasi baxımdan stabil ölkədir: "Forum çərçivəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı investisiya imkanları diqqətlə dəyərləndirilir".

O qeyd edib ki, bölgədə müxtəlif sahələrdə investisiyalar reallaşdırılır: "Xüsusilə müasir suvarma sistemlərinə ciddi yatırımlar edilir. Həmçinin, müxtəlif qida emalı layihələri də həyata keçiriləcək".

