 Sentyabrın pensiya ödənişi yekunlaşdırılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Sentyabrın pensiya ödənişi yekunlaşdırılıb

Qafar Ağayev12:38 - Bu gün
Sentyabrın pensiya ödənişi yekunlaşdırılıb

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu respublika üzrə sentyabr ayının pensiya ödənişini yekunlaşdırıb.

Bu barədə 1newa.az Nazirliyin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Sentyabrın 10-da Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu və Naxçıvan MR-də, bu gün isə ölkəmizin bölgələrində yaşayan şəxslərin avqust ayı üzrə pensiyaları, habelə güzəştli şərtlərlə təyin edilmiş pensiyalar ödənilib.

Vətəndaşlar pensiyalarını bank kartları vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər.

Paylaş:
40

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralını milli bayram münasibətilə təbrik edib

Siyasət

SOCAR ilə İtalita şirkəti arasında müqavilə imzalandı - FOTO

Siyasət

Məsud Pezeşkian Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Cəmiyyət

“Gabala Hospitality Group” Parisdə keçirilən “Beynəlxalq Qastronomiya Günləri”ndə Azərbaycanı təmsil edib - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Aydın Kərimov: “Şuşada tibbi turizmin nkişafı üçün geniş imkanlar var”

Masallıda antik dövrə aid küp məzarı üzə çıxıb

Vüqar Qurbanov: “Dünyada tətbiq olunan tibbi yeniliklərin ölkəmizdə də həyata keçirilməsi əsas hədəflərdəndir”

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

IX qrant müsabiqəsində paytaxt üzrə 69 layihə qalib olub

Azərbaycanda 78 yaşlı qadın tələbə oldu - VİDEO

Müdafiə nazirinin sabiq müavini və digər şəxslərin ittiham olunduğu iş üzrə hökm oxunub

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Emin Hüseynov: Noyabrda Ağdam şəhərinə ilk köç planlaşdırılır

Bu gün, 14:24

SOCAR ilə İtalita şirkəti arasında müqavilə imzalandı - FOTO

Bu gün, 14:18

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 14:16

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:07

Aydın Kərimov: “Şuşada tibbi turizmin nkişafı üçün geniş imkanlar var”

Bu gün, 13:39

Masallıda antik dövrə aid küp məzarı üzə çıxıb

Bu gün, 13:23

Vüqar Qurbanov: “Dünyada tətbiq olunan tibbi yeniliklərin ölkəmizdə də həyata keçirilməsi əsas hədəflərdəndir”

Bu gün, 13:19

Səhiyyə naziri: “Tibb müəssisələrinin beynəlxalq akkreditasiyası məqsədəuyğundur”

Bu gün, 12:48

Sentyabrın pensiya ödənişi yekunlaşdırılıb

Bu gün, 12:38

Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinə yeni səlahiyyət verilib

Bu gün, 12:10

Azərbaycanda Tarixi Hadisə: ITMF və ATA-nın Birgə Seminari İlk Dəfə Bakıda

Bu gün, 12:00

Gəncə şəhərinin daxili yollarının əsaslı təmiri işləri yekunlaşmaq üzrədir - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:41

Azərbaycanda şüşə istehsalına investisiya qoyulacaq

Bu gün, 11:33

Baş Qərargah rəisi Belarusda Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının məzarını ziyarət edib

Bu gün, 11:30

Məcnun Məmmədov: Azərbaycan məhsullarına Yaxın və Uzaq Şərq bazarlarında böyük maraq var

Bu gün, 11:20

İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralını milli bayram münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:14

Türkiyənin milli təhsil naziri Qarabağda səfərdədir

Bu gün, 11:06

Məsud Pezeşkian Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 11:00

Nazir: Azərbaycan aqrar sektorda tədqiqat və inkişafa böyük həcmdə sərmayə yatırır

Bu gün, 10:55

Qurban Qurbanov: Futbol investisiya qoyulması üçün əlverişli sahədir

Bu gün, 10:46
Bütün xəbərlər