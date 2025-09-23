Səhiyyə naziri: “Tibb müəssisələrinin beynəlxalq akkreditasiyası məqsədəuyğundur”
“Bütün tibb müəssisələrinin JCI, ISQUA kimi beynəlxalq tanınmış təşkilatlar tərəfindən akkreditasiyaya alınması məqəsədəuyğun hesab edilir”.
1news.az xəbər verir ki, bunu səhiyyə naziri Teymur Musayev Bakıda keçiriIən Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2025) çərçivəsində çıxışı zamanı deyib.
O qeyd edib ki, bu, göstərilən tibbi xidmətlərin ən yüksək standartlarının sübutu, həm də layihənin davamlılığını və rəqabət qabiliyyətinin zəmanətidir.
42