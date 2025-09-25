 İlham Əliyev Dövlət Xidmətinin bir qrup hərbçisini təltif edib - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
İlham Əliyev Dövlət Xidmətinin bir qrup hərbçisini təltif edib - SİYAHI

Qafar Ağayev16:08 - Bu gün
Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin hərbçiləri "Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə təltif edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla aşağıdakı hərbi qulluqçular təltif ediliblər:

Məmmədzadə Kənan Kamil oğlu – polkovnik-leytenant

Sanıyev Xalid Bəhmən oğlu – polkovnik-leytenant

Şahmaliyev Vaqif Şaiq oğlu – polkovnik-leytenant

Ağayev Vüsal Mirzağa oğlu – kapitan

Mövlamov Füzuli Saleh oğlu – kapitan

Musayev Mirvahid Mirələm oğlu – kapitan

Şaliyev Şahin Eldar oğlu – kapitan

Əliyeva Məsumə Teymur qızı – baş leytenant

