İlham Əliyev Dövlət Xidmətinin bir qrup hərbçisini təltif edib - SİYAHI
Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin hərbçiləri "Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə təltif edilib.
1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla aşağıdakı hərbi qulluqçular təltif ediliblər:
Məmmədzadə Kənan Kamil oğlu – polkovnik-leytenant
Sanıyev Xalid Bəhmən oğlu – polkovnik-leytenant
Şahmaliyev Vaqif Şaiq oğlu – polkovnik-leytenant
Ağayev Vüsal Mirzağa oğlu – kapitan
Mövlamov Füzuli Saleh oğlu – kapitan
Musayev Mirvahid Mirələm oğlu – kapitan
Şaliyev Şahin Eldar oğlu – kapitan
Əliyeva Məsumə Teymur qızı – baş leytenant
