 Milli Məclisin sədri CAR-a işgüzar səfər edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Milli Məclisin sədri CAR-a işgüzar səfər edib

Qafar Ağayev10:31 - Bu gün
Milli Məclisin sədri CAR-a işgüzar səfər edib

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə Azərbaycan parlament nümayəndə heyəti sentyabrın 30-da Cənubi Afrika Respublikasının Keyptaun şəhərinə işgüzar səfər edib.

Bu barədə 1news.az-a Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən xəbər verilib.

Keyptaun beynəlxalq hava limanda nümayəndə heyətini Cənubi Afrika Respublikası (CAR) Parlamentinin İctimai nəzarət komitəsinin sədri Cedrik Tomas Frolik, Azərbaycanın CAR-da müvəqqəti işlər vəkili Hüseyn Rəhimli və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Səfərdə Milli Məclisin sədri "Böyük iyirmilik" (G20) ölkələrinin Parlament Sədrlərinin 11-ci Sammitində (P20) iştirak edəcək.
Sahibə Qafarovanın sammitdə çıxışı, tədbirdə iştirak edən parlament nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə görüşləri nəzərdə tutulub.

Paylaş:
45

Aktual

Müsahibə

Kəmalə Abiyeva: “5 valideynin sənə verdiyi 50 manatla milyoner olmursan, adın qalır rüşvətxor” - VİDEOMÜSAHİBƏ

İdman

III MDB Oyunlarının altıncı günü: 7 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

Rəsmi

Prezident AYNA-ya yeni səlahiyyətlər verdi

Rəsmi

Hərbi prokurora ədliyyə general-mayoru ali hərbi rütbəsi verilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Estoniyanın Tartu Universitetində 27 sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib - FOTO

Azərbaycan aviasiyasında yenilik: Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu qlobal innovasiya xəritəsinə qoşuldu

Bakıda 21502 uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunub

Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanına aid nadir arxiv ASCO-ya təqdim edilib - VİDEO

Redaktorun seçimi

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

“Şəhər İçində Şəhər” – Gəncə Park City: Gəncənin yeni nəfəsi, gələcəyin şəhəri - FOTO

Yağışlı havaya görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilərək əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb - YENİLƏNİB

Xaricidə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə imtahan keçirilib

Balakəndə çaydan çınqıl daşıyan iki nəfər müəyyən edilib

Son xəbərlər

Estoniyanın Tartu Universitetində 27 sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib - FOTO

Bu gün, 11:33

Azərbaycan aviasiyasında yenilik: Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu qlobal innovasiya xəritəsinə qoşuldu

Bu gün, 11:25

Bakıda 21502 uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunub

Bu gün, 11:17

Cavid Həsənov: “Qızıl medal çox yaxın idi”

Bu gün, 11:10

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti artıb

Bu gün, 10:58

Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanına aid nadir arxiv ASCO-ya təqdim edilib - VİDEO

Bu gün, 10:51

Milli Məclisin sədri CAR-a işgüzar səfər edib

Bu gün, 10:31

Sentyabrda zəhərlənmə ilə bağlı KTM-ə müraciət edənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 10:28

Kəmalə Abiyeva: “5 valideynin sənə verdiyi 50 manatla milyoner olmursan, adın qalır rüşvətxor” - VİDEOMÜSAHİBƏ

Bu gün, 10:07

Kamran Əliyevdən Adnan Əhmədzadə ilə bağlı - Açıqlama

Bu gün, 09:50

III MDB Oyunlarının altıncı günü: 7 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

Bu gün, 09:42

Operativ nəqliyyat vasitələrinin arxasınca hərəkət etmək qadağandır - NİİM

Bu gün, 09:28

Milli Məclisin qarşısında avtomobil yanıb

Bu gün, 09:24

AMB oktyabrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

Bakının bu ərazisində qaz olmayacaq

Bu gün, 08:59

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:43

“PAŞA Holding”in təşkilatçılığı ilə “INMerge” İnnovasiya Sammiti başa çatıb - FOTO

30 / 09 / 2025, 20:51

Məktəbli avtobusu layihəsini “2 School” startap şirkəti icra edəcək

30 / 09 / 2025, 17:50

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

30 / 09 / 2025, 17:48

DSMF: Səkkiz ayda 88 min 735 elektron arayış alınıb

30 / 09 / 2025, 17:45
Bütün xəbərlər