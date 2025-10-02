 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:13 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9952 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,2% artaraq 2,0763 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9952

100 Rusiya rublu

2,0763

1 Avstraliya dolları

1,1253

1 Belarus rublu

0,5592

1 Bolqarıstan levi

1,0200

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1214

1 Çexiya kronu

0,0822

1 Çin yuanı

0,2387

1 Danimarka kronu

0,2672

1 Gürcü larisi

0,6248

1 Honq Konq dolları

0,2185

1 Hindistan rupisi

0,0192

1 İngilis funt sterlinqi

2,2913

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1815

1 İsveçrə frankı

2,1342

1 İsrail şekeli

0,5124

1 Kanada dolları

1,2192

1 Küveyt dinarı

5,5643

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3107

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5126

1 Moldova leyi

0,1024

1 Norveç kronu

0,1715

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6010

1 Polşa zlotası

0,4679

1 Rumıniya leyi

0,3924

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3196

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3307

Türk lirəsi

0,0409

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0412

Yapon yeni

1,1554

Yeni Zelandiya dolları

0,9914

Qızıl

6571,4435

Gümüş

80,3420

Platin

2659,2760

Palladium

2161,6860

71

