AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9952 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,2% artaraq 2,0763 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9952
|
100 Rusiya rublu
|
2,0763
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1253
|
1 Belarus rublu
|
0,5592
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0200
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1214
|
1 Çexiya kronu
|
0,0822
|
1 Çin yuanı
|
0,2387
|
1 Danimarka kronu
|
0,2672
|
1 Gürcü larisi
|
0,6248
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2185
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2913
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1815
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1342
|
1 İsrail şekeli
|
0,5124
|
1 Kanada dolları
|
1,2192
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5643
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3107
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5126
|
1 Moldova leyi
|
0,1024
|
1 Norveç kronu
|
0,1715
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6010
|
1 Polşa zlotası
|
0,4679
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3924
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3196
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3307
|
Türk lirəsi
|
0,0409
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0412
|
Yapon yeni
|
1,1554
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9914
|
Qızıl
|
6571,4435
|
Gümüş
|
80,3420
|
Platin
|
2659,2760
|
Palladium
|
2161,6860