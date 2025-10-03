 Azərbaycanın İtaliya ilə turizm əlaqələri inkişaf etdirilir - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
Azərbaycanın İtaliya ilə turizm əlaqələri inkişaf etdirilir - FOTO

Qafar Ağayev17:51 - Bu gün
Azərbaycanın İtaliya ilə turizm əlaqələri inkişaf etdirilir - FOTO

1-2 oktyabr tarixlərində Azərbaycan Turizm Bürosu yerli turizm sənayesindən 5 tərəfdaş və Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) ilə birgə İtaliyanın Roma və Milan şəhərlərində keçirilən silsilə tədbirlərdə iştirak edib.

1news.az xəbər verir ki, Romada başlayan tədbirdə Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev, Azərbaycan Turizm Bürosunun İdarə Heyətinin sədri Florian Zenqstşmid, Azərbaycan Respublikasının İtaliya Respublikasındakı səfirliyinin birinci katibi Xaqani Hacıyev, Azərbaycan Respublikasının Müqəddəs Taxt-Tacda (Vatikan) fövqəladə və səlahiyyətli səfiri İlqar Muxtarov iştirak ediblər.

Silsilə tədbirlərdə İtaliyadan olan media nümayəndələrin iştirakı ilə 80 turizm şirkəti və Azərbaycanın yerli turizm sənayesi nümayəndələri arasında B2B formatlı görüşlər və şəbəkələşmə tədbirləri təşkil olunub. Həmçinin Azərbaycanın qonaqpərvərlik sahəsi, sağlamlıq turizmi layihələri, həmçinin mədəni turizm imkanları ilə bağlı təqdimat nümayiş etdirilib.

Tədbirdə azərbaycanlı pianoçu və bəstəkar İsfar Sarabski musiqi ifaları ilə çıxış edib.

İtaliyaya səfər çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti 28-30 sentyabr tarixlərində İtaliyanın Roma şəhərində keçirilən Dünya Səyahət və Turizm Şurasının Qlobal Sammitində iştirak edib. Sammitdə iştirak edən yüksək səviyyəli spikerlər arasında İtaliyanın Baş naziri Giorgia Meloni, BMT-Turizmin Baş katibi Şeyxa Nasser Al Novais və aparıcı beynəlxalq turizm şirkətlərinin yüksək vəzifəli rəhbərləri yer alıb.

Qeyd edək ki, AZAL tərəfindən Milandan Bakıya hər gün, “WizzAir” hava yolları şirkəti tərəfindən isə Romadan Bakıya həftədə dörd dəfə olmaqla birbaşa uçuşlar həyata keçirilir.

