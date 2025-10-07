 AQTA: İnsanlarda müşahidə olunan yoluxucu xəstəliklərin təxminən 60%-i zoonoz mənşəlidir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

AQTA: İnsanlarda müşahidə olunan yoluxucu xəstəliklərin təxminən 60%-i zoonoz mənşəlidir

Qafar Ağayev17:37 - Bu gün
AQTA: İnsanlarda müşahidə olunan yoluxucu xəstəliklərin təxminən 60%-i zoonoz mənşəlidir

Zoonoz xəstəliklər, yəni heyvanlardan insanlara keçə bilən infeksiyalar bu gün qlobal ictimai sağlamlıq üçün ən böyük risklərdən biri sayılır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST), BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) və Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının (WOAH) məlumatına görə, insanlarda müşahidə olunan yoluxucu xəstəliklərin təxminən 60%-i, həmçinin yeni yaranan və ya təkrar ortaya çıxan infeksiyaların 75%-i zoonoz mənşəlidir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə AQTA məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu xəstəliklər təkcə insanlara deyil, həm də heyvanların sağlamlığına və kənd təsərrüfatı məhsuldarlığına ciddi zərbə vurur, iqtisadi itkilərə və ticarət məhdudiyyətlərinə səbəb olur.

Ən çox yayılmış zoonoz xəstəliklər

Beynəlxalq məlumatlara əsasən, həm insanlarda, həm də heyvanlarda aşağıdakı zoonoz xəstəliklər daha geniş yayılıb:

• Bakterial mənşəli xəstəliklər (qarayara, bruselyoz, vərəm, salmonellyoz, kampilobakterioz, listerioz, leptospiroz);
• Virus mənşəli xəstəliklər (quduzluq, quş qripi, Qərbi Nil qızdırması, COVID-19, Ebola);
• Parazitar xəstəliklər (exinokokkoz, trixenellyoz, toksoplazmoz);
• Göbələk mənşəli xəstəliklər (dermatomikoz, kandidoz və s.).

Bu xəstəliklərə iri və xırdabuynuzlu heyvanlar, quşlar, it və pişiklər, həmçinin vəhşi heyvanlar arasında rast gəlinir. Xüsusilə qarayara və bruselyoz həm insanlar, həm də heyvanlar üçün yüksək risk daşıyır.

Yoluxma yolları

Zoonoz infeksiyalar müxtəlif yollarla yayıla bilər:

• xəstə heyvanla birbaşa təmasla;
• çirklənmiş qida və su vasitəsilə;
• hava-damcı (aerogen) yolu ilə;
• gənə, ağcaqanad kimi həşəratlar vasitəsilə.

Ət və süd məhsullarının düzgün emal olunmaması, az bişmiş qidanın qəbulu və təsərrüfatlarda gigiyenik qaydalara əməl edilməməsi də insan yoluxmasının əsas səbəblərindəndir.

Heyvan təsərrüfatlarında risklər və nəticələr

Zoonoz xəstəliklər heyvanlar arasında yayıldıqda məhsuldarlıq azalır, tələf halları artır, ixrac məhdudiyyətləri yaranır. Məsələn, Avropa və ABŞ-da aparılan iqtisadi təhlillərə görə, yalnız qarayara və bruselyoz xəstəlikləri kənd təsərrüfatı sektoruna hər il milyonlarla dollar zərər vurur.

Ekspertlər hesab edirlər ki, zoonoz xəstəliklərlə effektiv mübarizə yalnız “Vahid Sağlamlıq” (One Health) prinsipi əsasında mümkündür. Bu yanaşma insan, heyvan və ətraf mühit sağlamlığının bir-biri ilə sıx bağlı olduğunu qəbul edir və bütün sahələrdə koordinasiyalı tədbirlər tələb edir. Profilaktik tədbirlər sırasında heyvanların vaxtında peyvəndlənməsi, biotəhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması, qida təhlükəsizliyinə nəzarət, ictimai maarifləndirmə kampaniyaları xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Zoonoz xəstəliklərə qarşı mübarizə yalnız baytarlıq deyil, həm də ictimai sağlamlıq məsələsidir. İnsan və heyvan sağlamlığı bir-birindən ayrılmazdır!

Paylaş:
106

Aktual

Siyasət

Füzulidə Türkmənistan tərəfindən inşa olunacaq məscidin təməlqoyma mərasimi oldu

Cəmiyyət

Mina və partlamamış hərbi sursatlar probleminə dair qrant müsabiqələri elan olunur

Siyasət

İlham Əliyev Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşündə çıxış edib - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Qəbələdə Türkmənistan Xalq Məsləhətinin Sədri ilə görüşüb

Cəmiyyət

Musiqi məktəblərinə işə qəbul üzrə xüsusi müsabiqə elan olunub

AQTA: İnsanlarda müşahidə olunan yoluxucu xəstəliklərin təxminən 60%-i zoonoz mənşəlidir

Nəsimi və Nizami rayonlarında dələduzluq edən şəxslər saxlanılıblar

Mina və partlamamış hərbi sursatlar probleminə dair qrant müsabiqələri elan olunur

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Yol polisi sürücülərə müraciət ünvanlayıb

Oqtay Şirəliyevlə vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

“Nar” regional satış şəbəkəsini genişləndirir – yeni mağaza Salyanda!

FHN III MDB Oyunları ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində xidməti davam etdirir

Son xəbərlər

Musiqi məktəblərinə işə qəbul üzrə xüsusi müsabiqə elan olunub

Bu gün, 17:54

AQTA: İnsanlarda müşahidə olunan yoluxucu xəstəliklərin təxminən 60%-i zoonoz mənşəlidir

Bu gün, 17:37

III MDB Oyunları: Azərbaycan gimnastları iki medal qazandılar

Bu gün, 17:35

Nəsimi və Nizami rayonlarında dələduzluq edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 17:31

Mina və partlamamış hərbi sursatlar probleminə dair qrant müsabiqələri elan olunur

Bu gün, 17:01

Azyaşlının əli ətçəkən maşında qaldı - FOTO

Bu gün, 16:58

Tələbə krediti üçün ayrılan vəsaitin məbləği artıb

Bu gün, 16:53

DİN III MDB Oyunlarında sutkalıq xidmət tətbiq edib

Bu gün, 16:41

Göygöldə ilk dəfə “Brendi–Konyak Günü” keçirildi - FOTO

Bu gün, 16:23

Füzulidə Türkmənistan tərəfindən inşa olunacaq məscidin təməlqoyma mərasimi oldu

Bu gün, 16:14

Bakıda Azərbaycan və Gürcüstan hərbi mütəxəssisləri görüşüb

Bu gün, 15:59

Milli Məclisin 10 oktyabrda keçiriləcək iclasında 14 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 15:56

Baş Dövlət Yol Polisi piyadalara müraciət edib

Bu gün, 15:36

Viktor Orban: Biz bu gün Qəbələdə ümumi dəyərlərimizin, ortaq irsimizin və güclü birliyin təntənəsini görürük

Bu gün, 15:03

Azərbaycanda əmək sahəsinə aid yeni dövlət standartları qəbul edilib

Bu gün, 14:41

Bakı Dairəvi yolunun köməkçi hissəsində təmir işləri aparılır - FOTO

Bu gün, 14:33

İlham Əliyev I Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinin təntənəli şəkildə keçirilməsini təklif edib

Bu gün, 14:12

Məşqçi: Bu uğur Azərbaycan atçılığı üçün böyük nəticədir

Bu gün, 13:55

İlham Əliyev Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşündə çıxış edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:46

“Ortaq tarixi və etnik köklərimiz, dillərimiz bizi bir ailə kimi birləşdirir”

Bu gün, 13:37
Bütün xəbərlər