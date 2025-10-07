İlham Əliyev Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşündə çıxış edib - YENİLƏNİB
Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşündə AzərbaycanPrezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib.
1news.az xəbər verir ki,
Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşü keçirilir.
1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Zirvə Görüşündə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını qarşılayır.
Dövlət və hökumət başçıları birgə foto çəkdirdilər.
