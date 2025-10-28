Brüsseldə qərbi azərbaycanlıların doğma torpaqlarına qayıdış hüququna dair konfrans keçirilib - FOTO
Avropanın “siyasi paytaxtı” Brüssel şəhərində qərbi azərbaycanlıların öz doğma torpaqlarına qayıdış hüququna həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilib.
27 oktyabr 2025-ci il tarixində Qərbi Azərbaycan İcması və Fransanın CAP Freedom of Conscience qeyri-hökumət təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Brüssel şəhərində “Beynəlxalq hüquqda qayıdış hüququ” adlı beynəlxalq konfrans keçirilib.
Avropa məkanında qərbi azərbaycanlıların tarixi torpaqlarına qayıdışı hüququna həsr edilmiş, 120 nəfərin iştirak etdiyi konfransın işində Belçika, Fransa, Birləşmiş Krallıq, İsveçrə, İtaliya və Azərbaycandan olan beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssislər, tədqiqatçı, siyasi və ictimai xadimlər çıxış edib, qərbi azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından qovulması da daxil olmaqla ayrı-ayrı hallara toxunulub, qayıdış hüququnun fundamental hüquqlardan biri kimi beynəlxalq hüquqda təsbit olunduğu vurğulanıb.
Konfrans çərçivəsində iki panel müzakirəsi təşkil edilib. Beynəlxalq hüquqda qayıdış hüququ anlayışının ortaya çıxması, inkişafı və beynəlxalq hüquqda mülkiyyət və mədəni mirasın qorunması ətrafında müzakirələr aparılıb.
Konfransda giriş nitqi ilə çıxış edən Qərbi Azərbaycan İcması İdarə Heyətinin sədri Əziz Ələkbərli konfrans iştirakçılarına təmsil etdiyi qurumun yaranması, fəaliyyətinin əsas istiqamət və hədəfləri barəsində məlumat verərək, qərbi azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından ötən əsrdə mərhələli və sistemli şəkildə didərgin salındığını diqqətə çatdırıb. O, çıxışında Ermənistan tərəfindən azərbaycanlı əhaliyə qarşı sistemli şəkildə həyata keçirilmiş siyasətin nəticəsində dəymiş maddi ziyanın milyardlarla dollar həcmində olduğunu, həmçinin maddi ölçüyə sığmayan çoxəsrlik mədəni mirasın məhv edildiyini bildirib.
İdarə Heyətinin sədri çoxsaylı müraciətlərinə baxmayaraq, Ermənistanın icma ilə dialoqa getməkdən imtina etdiyini vurğulayıb, İcmanın Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin yürütdüyü siyasi xəttə uyğun olaraq regionda sülh, əminamanlıq və birgəyaşayışı dəstəklədiyini, 8 avqust Vaşinqton görüşündə əldə edilmiş tarixi qərarların regionda barışı təmin edəcəyinə əmin olduqlarını diqqətə çatdırıb.
Konfransda, həmçinin qərbi azərbaycanlıların tarixi torpaqlarında dağıdılmış mədəni mirasının nümunələrinə və abidələrinə dair fotosərgi nümayiş etdirilib. Qərbi Azərbaycan İcması tərəfindən hazırlanmış çoxsaylı materiallar iştirakçılara paylanıb.
Konfrans işini iştirakçıların mövzuya dair sualları ətrafında davam etdirib.