 Dövlət Xidmətində elektron xidmətlərindən istifadə müvəqqəti dayandırılacaq
Dövlət Xidmətində elektron xidmətlərindən istifadə müvəqqəti dayandırılacaq

Qafar Ağayev17:44 - Bu gün
Noyabrın 7-si saat 21:00-dan noyabrın 11-nə qədər İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) elektron informasiya resurslarında dayanıqlığın və keyfiyyətin artırılması məqsədilə profilaktik işlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır.

1news.az bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu səbəbdən göstərilən xidmətlərin və məlumat mübadilələrinin istifadəsində fasilələrin yaranması mümkündür.

