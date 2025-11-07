 Azərbaycan və Türkiyədən olan şəhid övladları “Türk övladı” marşını səsləndiriblər - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Azərbaycan və Türkiyədən olan şəhid övladları “Türk övladı” marşını səsləndiriblər - VİDEO

Qafar Ağayev14:33 - Bu gün
Azərbaycan və Türkiyədən olan şəhid övladları “Türk övladı” marşını səsləndiriblər - VİDEO

ASCO Korporativ Sosial Məsuliyyəti çərçivəsində Azərbaycan və Türkiyədən olan şəhid övladlarının iştirakı ilə Zəfərin 5 illiyinə həsr olunmuş xüsusi layihənin reallaşdırılmasına dəstək göstərib.

Qurumdan 1news.az-a verilən məlumata görə, Azərbaycanı təmsil edən “Zəfər sədası” uşaq xor qrupunun təşəbbüsü və Türk Silahlı Qüvvələri Təhsil Vəqfi İstanbul Haydarpaşa Yüksək Təhsil Tələbə Yurdunun iştirakı ilə gerçəkləşən layihə çərçivəsində hər iki ölkədən 30-dan çox uşaq bir araya gəlib. Onlar “Türk övladı” marşını səsləndirərək, Zəfərin mənəvi gücünü musiqi vasitəsilə ifadə ediblər. Layihə çərçivəsində həmçinin videoçarx da hazırlanıb.

Mahnının sözləri Xalq şairi Baba Vəziroğluna, musiqisi Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Gövhər Həsənzadəyə məxsusdur. Aranjımanı Ruhin Məmmədov, mix və masterinqi isə Samir Əsədov tərəfindən hazırlanıb. Səs yazısı Türkiyədə “Özen Sanat” mərkəzində Fərhad Uzunbaşın rəhbərliyi ilə həyata keçirilib.

Layihənin rəhbəri Həcər Əkbərova, Azərbaycan üzrə koordinatoru Günel Süleymanova, Türkiyə üzrə koordinatoru Məhsəti Şərif Özyürek, dirijoru Əməkdar müəllim Firəngiz Xəlilovadır.

Qeyd edək ki, bu, iki qardaş ölkənin şəhid övladlarının iştirakı ilə ərsəyə gələn ilk birgə musiqi layihəsidir. Layihənin əsas məqsədi milli ruhun və qardaşlıq dəyərlərinin gücləndirilməsinə töhfə vermək, həmçinin şəhid övladlarının birliyinə mənəvi dəstək göstərməkdir.

Paylaş:
54

Aktual

Rəsmi

Türkiyə Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Cəmiyyət

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qalib Azərbaycan: beş ildə Zəfərdən Zirvəyə” mövzusunda donor və tərəfdaşlarla görüş keçirilib ...

Rəsmi

İlham Əliyev Slovakiya Baş nazirinin müavininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Cəmiyyət

Zəfər günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Cəmiyyət

“Qarabağ İlmələrdə” sosial layihəsi çərçivəsində toxunan “Çələbi” xalçası Şuşa Xalça muzeyinə təhvil verildi

“44 gün 23 saat 43 dəqiqə” adlı kitab nəşr olunub

Azərbaycan və Türkiyədən olan şəhid övladları “Türk övladı” marşını səsləndiriblər - VİDEO

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qalib Azərbaycan: beş ildə Zəfərdən Zirvəyə” mövzusunda donor və tərəfdaşlarla görüş keçirilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Sizin üçün xəbərlər

iPhone 17 kontakt.az saytında - iPhone 17 vs iPhone 16 – hansı daha yaxşıdır?

Bakı metrosunda NFC ödənişlərə başlanılıb

Qafqazda ilk dəfə Azərbaycanda meyit donorun ürəyi transplantasiya edilib

Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO

Son xəbərlər

“Qarabağ İlmələrdə” sosial layihəsi çərçivəsində toxunan “Çələbi” xalçası Şuşa Xalça muzeyinə təhvil verildi

Bu gün, 15:43

“44 gün 23 saat 43 dəqiqə” adlı kitab nəşr olunub

Bu gün, 15:04

Türkiyə Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 14:53

Azərbaycan və Türkiyədən olan şəhid övladları “Türk övladı” marşını səsləndiriblər - VİDEO

Bu gün, 14:33

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qalib Azərbaycan: beş ildə Zəfərdən Zirvəyə” mövzusunda donor və tərəfdaşlarla görüş keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:12

Abşeron və Səbail rayonlarında oğurluqda şübhəli bilinən 3 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 13:47

İlham Əliyev Slovakiya Baş nazirinin müavininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 13:33

Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə noyabr ayının pensiyaları ödənilib

Bu gün, 13:02

Zəfər günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:28

Azərbaycan HDQ-nin nümayəndə heyəti Pakistana səfər edib

Bu gün, 12:10

Zəfər Parkı və Zəfər Muzeyi “PAŞA Holding” tərəfindən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təhvil verildi - FOTO

Bu gün, 12:04

Bayram günlərində işləyən bank və valyuta mübadilə məntəqələri açıqlanıb - Siyahı

Bu gün, 11:58

Anar Bağırov Vətən müharibəsi iştirakçısı olan vəkillərlə görüşüb

Bu gün, 11:52

PA sektor müdiri: Mediada xarici sözlərin yersiz istifadəsi ədəbi dilin normalarını pozur

Bu gün, 11:49

Bu ilin ilk 9 ayında Vətən müharibəsi iştirakçılarına göstərilən tibbi xidmətlərinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 11:23

ADY bayramda gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

Bu gün, 11:13

8300 mAh batareyaya malik, sarsılmaz HONOR X9d artıq satışdadır.

Bu gün, 10:59

Natiq Məmmədli: İşimizi Prezidentin Azərbaycan dili ilə bağlı çağırışı istiqamətində qurmalıyıq

Bu gün, 10:45

Kamaləddin Qafarov: “Qarabağ Zəfərinin zirvəsində Şuşa əməliyyatı dayanır”

Bu gün, 10:39

Azərbaycandakı siyasi partiyalar Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar birgə bəyanat yayıb

Bu gün, 10:27
Bütün xəbərlər