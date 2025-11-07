 PA sektor müdiri: Mediada xarici sözlərin yersiz istifadəsi ədəbi dilin normalarını pozur | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

PA sektor müdiri: Mediada xarici sözlərin yersiz istifadəsi ədəbi dilin normalarını pozur

Qafar Ağayev11:49 - Bu gün
PA sektor müdiri: Mediada xarici sözlərin yersiz istifadəsi ədəbi dilin normalarını pozur

“Bu tədbirin ideyası Prezident İlham Əliyevin Milli Elmlər Akademiyasında alimlərlə görüşündə səsləndirdiyi mühüm fikirlərlə birbaşa bağlıdır”.

1news.az xəbər verir ki, bunu Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi və Azərbaycan Mətbuat Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə

“Mediada Azərbaycan ədəbi dilinin normalarının düzgün tətbiqi” mövzusunda konfransda Prezident Administrasiyasının Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsinin media ilə iş sektorunun müdiri Kamran Həsənov çıxışında deyib.

“Cənab Prezident həmin çıxışında ölkənin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri kimi Azərbaycan dilinin saflığının və ədəbi dilin qorunmasının vacibliyini xüsusi vurğulayıb. Dövlət başçısının bu məsələyə bir daha diqqət yönəltməsi Azərbaycan dilinə göstərilən yüksək münasibətin və dövlət siyasətində bu sahəyə verilən önəmin göstəricisidir”.

O, bildirib ki, son illər ərzində bu istiqamətdə bir sıra mühüm addımlar atılıb:

“2002-ci ildə qəbul edilən ‘Azərbaycan Respublikasının dövlət dili haqqında’ Qanun dilimizin saflığının qorunması və yad təsirlərdən mühafizəsi üçün hüquqi baza yaradıb. Bununla yanaşı, dövlət proqramları və sərəncamlarla Azərbaycan dilindən düzgün istifadə məsələsinə nəzarət gücləndirilib, məktəb və universitetlərdə ədəbi norma qaydalarının tədrisinə xüsusi diqqət yetirilir”.

Kamran Həsənovun sözlərinə görə, bu sahədə əldə edilən nəticələrə baxmayaraq, dilin saflığının qorunması istiqamətində qarşıda hələ də vacib vəzifələr dayanır:

“Azərbaycan dili bu gün qloballaşma, texnoloji inkişaf və xarici təsirlər kimi çağırışlarla üz-üzədir. Amma hesab edirəm ki, qloballaşma ilə dilin saflığının qorunması arasında tarazlıq yaratmaq mümkündür. Yeni terminlər dilimizi zəiflətməməli, əksinə, onu zənginləşdirməlidir”.

O, medianın bu prosesdə roluna da xüsusi diqqət çəkib:

“Mediada xarici sözlərin yersiz istifadəsi ədəbi dilin normalarını pozur, gənclərin dil duyumuna mənfi təsir göstərir. Buna görə də yeni terminlərin işlədilməsi, dilin zənginliyinin və orijinallığının qorunması məsələsində media nümayəndələrinin və dilçilərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür”.

PA rəsmisi əlavə edib ki, ədəbi dil təkcə rəsmi sənədlərdə deyil, gündəlik ünsiyyətdə və mediada da qorunmalıdır:

“Ədəbi dil milli kimliyimizin mühüm tərkib hissəsidir və dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Media nümayəndələrinin dil normalarına əməl etməsi cəmiyyət üçün nümunə olmalıdır. Təəssüf ki, bəzən mediada buna kifayət qədər diqqət yetirilmir”.

Kamran Həsənovun sözlərinə görə, Media İnkişaf Agentliyi və Mətbuat Şurası bu istiqamətdə mühüm təşəbbüslər həyata keçirir:

“Unutmaq olmaz ki, jurnalistlər ədəbi dil normalarına əməl etmədikdə, bu, bütövlükdə cəmiyyətdə dil mədəniyyətinin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Xüsusilə sosial media və televiziya vasitəsilə formalaşan gənc nəslin dil duyumu baxımından bu məsələ olduqca vacibdir”.

Sonda PA rəsmisi dilin saflığının qorunmasının hər bir vətəndaşın borcu olduğunu vurğulayıb:

“Azərbaycan dilinin saflığının qorunması yalnız dövlətin deyil, həm də hər birimizin üzərinə düşən vəzifədir – alimlərin, müəllimlərin, yazıçı və şairlərin, siyasətçilərin, ictimai xadimlərin və əlbəttə ki, jurnalistlərin. Bu platforma gələcəkdə daha səmərəli və dayanıqlı əməkdaşlıq müstəvisinə çevriləcək. Əlbəttə, bu problemlər yalnız müzakirə ilə bitməməli, birgə səylərimiz və praktiki addımlarımızla həllini tapmalıdır”.

Paylaş:
75

Aktual

Rəsmi

Türkiyə Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Cəmiyyət

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qalib Azərbaycan: beş ildə Zəfərdən Zirvəyə” mövzusunda donor və tərəfdaşlarla görüş keçirilib ...

Rəsmi

İlham Əliyev Slovakiya Baş nazirinin müavininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Cəmiyyət

Zəfər günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Cəmiyyət

“Qarabağ İlmələrdə” sosial layihəsi çərçivəsində toxunan “Çələbi” xalçası Şuşa Xalça muzeyinə təhvil verildi

“44 gün 23 saat 43 dəqiqə” adlı kitab nəşr olunub

Azərbaycan və Türkiyədən olan şəhid övladları “Türk övladı” marşını səsləndiriblər - VİDEO

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qalib Azərbaycan: beş ildə Zəfərdən Zirvəyə” mövzusunda donor və tərəfdaşlarla görüş keçirilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Sizin üçün xəbərlər

Ötən gün qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar edildi

5 gün 5 gecə tarixi endirimlər olacaq

Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO

Qafqazda ilk dəfə Azərbaycanda meyit donorun ürəyi transplantasiya edilib

Son xəbərlər

“Qarabağ İlmələrdə” sosial layihəsi çərçivəsində toxunan “Çələbi” xalçası Şuşa Xalça muzeyinə təhvil verildi

Bu gün, 15:43

“44 gün 23 saat 43 dəqiqə” adlı kitab nəşr olunub

Bu gün, 15:04

Türkiyə Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 14:53

Azərbaycan və Türkiyədən olan şəhid övladları “Türk övladı” marşını səsləndiriblər - VİDEO

Bu gün, 14:33

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qalib Azərbaycan: beş ildə Zəfərdən Zirvəyə” mövzusunda donor və tərəfdaşlarla görüş keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:12

Abşeron və Səbail rayonlarında oğurluqda şübhəli bilinən 3 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 13:47

İlham Əliyev Slovakiya Baş nazirinin müavininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 13:33

Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə noyabr ayının pensiyaları ödənilib

Bu gün, 13:02

Zəfər günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:28

Azərbaycan HDQ-nin nümayəndə heyəti Pakistana səfər edib

Bu gün, 12:10

Zəfər Parkı və Zəfər Muzeyi “PAŞA Holding” tərəfindən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təhvil verildi - FOTO

Bu gün, 12:04

Bayram günlərində işləyən bank və valyuta mübadilə məntəqələri açıqlanıb - Siyahı

Bu gün, 11:58

Anar Bağırov Vətən müharibəsi iştirakçısı olan vəkillərlə görüşüb

Bu gün, 11:52

PA sektor müdiri: Mediada xarici sözlərin yersiz istifadəsi ədəbi dilin normalarını pozur

Bu gün, 11:49

Bu ilin ilk 9 ayında Vətən müharibəsi iştirakçılarına göstərilən tibbi xidmətlərinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 11:23

ADY bayramda gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

Bu gün, 11:13

8300 mAh batareyaya malik, sarsılmaz HONOR X9d artıq satışdadır.

Bu gün, 10:59

Natiq Məmmədli: İşimizi Prezidentin Azərbaycan dili ilə bağlı çağırışı istiqamətində qurmalıyıq

Bu gün, 10:45

Kamaləddin Qafarov: “Qarabağ Zəfərinin zirvəsində Şuşa əməliyyatı dayanır”

Bu gün, 10:39

Azərbaycandakı siyasi partiyalar Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar birgə bəyanat yayıb

Bu gün, 10:27
Bütün xəbərlər