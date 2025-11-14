 “Wolt”dan 60%-dək endirimlə “Black Friday”də daha sərfəli və sürətli alış-veriş edin - Sizin üçün hər şey “Wolt”da! | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

17:22 - Bu gün
“Black Friday” Azərbaycana gəlir və bu il “Wolt” ilə daha sürətli və daha sərfəli olacaq!
10 noyabr – 1 dekabr tarixləri arasında evdən çıxmadan yüzlərlə mağazada böyük endirimlərdən yararlana bilərsiniz!

“Black Friday” üçün 60%-dək Endirim

Bu Black Friday mövsümündə “Wolt” alış-verişi daha da rahat edir – müxtəlif kateqoriyalar üzrə 60%-dək endirimlər ilə! Sağlamlıq və gözəllik məhsulları, oyuncaqlar, elektronika və daha çoxunu indi ən sərfəli qiymətlərlə əldə edin.

“Wolt” – Sevimli mağazalarınız buradadır!

Wolt yalnız yemək sifarişi üçün deyil – o, həyatı asanlaşdıran “hər şey üçün” tətbiqdir.
Burada tapacaqsan:

Elektronika məhsularının sürətli çatdırılması

Sağlamlıq və gözəllik məhsulları üzrə yüzlərlə brend

Apteklər - sağlam həyat üçün hər şey

Supermarketlər - təzə ərzaqlar və gündəlik ehtiyaclar üçün bazarlıq

Ev heyvanları üçün məhsullar ilə kiçik dostlarını sevindir

Oyunlar və oyuncaqlar - uşaqlar üçün əyləncə dolu seçimlər

Kitablar və güllər - özün və yaxınların üçün mükəmməl seçim

Hazırda Wolt-da 1800-dən çox mağaza var və sizin şifarişlərinizi gözləyir. Növbələri unudun, vaxtınıza qənaət edin və Wolt ilə sərfəli və rahat alış-veriş edin! Tətbiqi endirin, möhtəşəm təklifləri kəşf edin. Black Friday endirimlərindən Dekabrın 1-dək yaralanın.

“Wolt” – cibinizdəki alış-veriş mərkəzidir və Black Friday endirimləri artıq aktivdir!

Reklam hüququnda

