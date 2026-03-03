Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edilib - SİYAHI
Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edilib.
1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla hakim vəzifəsinə aşağıdakı namizədlər birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri təyin ediliblər:
ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə:
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
Rəhimova Aybəniz Məhəmməd qızı
inzibati məhkəmələr üzrə:
Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzibati Məhkəməsi
Bayramova Cahan Gəray qızı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:
Kəngərli Rayon Məhkəməsi
Rzazadə Türkan Əvəz qızı
Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:
Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi
Nəsibov Elçin Aftandil oğlu
Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi
Salmanova Gülnaz Elçin qızı
Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi
Dünyamalılı İradə Şəms qızı
Qasımov Rüstəm Sabir oğlu
Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi
Göyüşova Günay Vidadi qızı
Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi
Türkmənli Lamiyə Elman qızı
Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi
Maqsudov İsa Sabir oğlu
Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi
Qocayev Orxan Ələddin oğlu
Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi
Vəliyeva Günay Rahim qızı
Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi
Camalov Əli Elmar oğlu
rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:
Abşeron Rayon Məhkəməsi
Qəniyev Sabir Ramazan oğlu
Ağdaş Rayon Məhkəməsi
Vəliyeva Səkinə Nail qızı
Astara Rayon Məhkəməsi
Quliyev Emin Əliağa oğlu
Bərdə Rayon Məhkəməsi
Məmişov Yasin Əhməd oğlu
Cəlilabad Rayon Məhkəməsi
Əliyev Səməd Eyyub oğlu
Gəncə Şəhər Məhkəməsi
Abbasov Hüseyn Eldar oğlu
Goranboy Rayon Məhkəməsi
Yusifov Elnur Gündüz oğlu
Göygöl Rayon Məhkəməsi
Səfərova Aynur Elman qızı
Xaçmaz Rayon Məhkəməsi
Qayıbov Aqşin Mehman oğlu
İmişli Rayon Məhkəməsi
Salmanov Elnur Nizami oğlu
Lənkəran Rayon Məhkəməsi
Mehdiyeva Aysel İntiqam qızı
Masallı Rayon Məhkəməsi
Səmədzadə Firuzə Siyasət qızı
Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi
Raxtari Kamilə Səftər qızı
Şabran Rayon Məhkəməsi
Əhmədova Əfsanə Əlövsət qızı
Şamaxı Rayon Məhkəməsi
Əliyev Samir Sahib oğlu
Şəki Rayon Məhkəməsi
Məmmədli Hacı Əliheydər oğlu
Şirvan Şəhər Məhkəməsi
Abbaslı Əsgər Əbülfət oğlu
Tərtər Rayon Məhkəməsi
Təhməzli Nigar Natiq qızı
Tovuz Rayon Məhkəməsi
Aydəmirov Elməddin Şabəddin oğlu
Ucar Rayon Məhkəməsi
Babayeva Nərgiz Səftər qızı
Yardımlı Rayon Məhkəməsi
Məmmədova Aygün Fəhrad qızı.