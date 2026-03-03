Maqsud Adıgözəlov: “Bu epizoda belə güclü reaksiya bizi bir qədər təəccübləndirdi”
"Sabah"ın prezidenti Maqsud Adıgözəlov komandasının Misli Premyer Liqasının 22-ci turunda "Qarabağ"la 3-3 hesablı heç-heçə etməsi və oyunun sonunda baş verən hadisələri şərh edib.
1news.az xəbər verir ki, klub prezidenti bu barədə Azerisport.com saytına açıqlama verib:
"Əvvəlcə demək istəyirəm ki, həqiqətən də möhtəşəm bir oyunun şahidi olduq. "Sabah" və "Qarabağ" arasındakı matç canlı, emosional və yüksək keyfiyyətli idi. İki güclü komanda, yüksək temp və əsl futbol... 3-0 hesabı ilə irəlidə idik, amma rəqibimiz müqavimət göstərməyi bacardı. Belə geridönüşlər futbolun ayrılmaz hissəsidir.
Həmçinin hər iki komandanın azarkeşlərinə təşəkkür etmək istərdim. Atmosfer möhtəşəm idi və yeni tamaşaçı rekordu qırdı. Bu, Azərbaycan futboluna marağın artdığının daha bir sübutudur. Buna görə də istəməzdim ki, belə gözəl oyundan sonra diqqətlər matçın sonlarında yaşananlara fokuslansın".
Matçın son dəqiqələrində baş verən dava ilə bağlı Adıgözəlov komandanın məşqçilərindən birinin hərəkətlərini haqlı çıxarmayıb, oxşar hadisələri də qeyd edib:
"Bəli, matçın sonunda emosional vəziyyət yarandı. Köməkçi məşqçimiz hakimlə danışırdı və həmin anda ehtiyat oyunçular skamyasından biri ona sakit olmağı tapşıran jest etdi. Buna cavab olaraq nümayəndəmiz emosional və yersiz bir jest etdi və bunu etməyə haqqı yox idi.
"Sabah" Futbol Klubu bu cür davranışı qəbuledilməz hesab edir. Bu, bizim adət-ənənələrimizə, mədəniyyətimizə və dəstəklədiyimiz dəyərlərə uyğun gəlmir. Onunla danışmışıq. Baş verənləri yalnız futbola xas olan emosiyalara əsaslanaraq haqlı çıxarmadıq. Əksinə, məşqçimiz təkcə kənarda deyil, həm də mətbuat konfransında üzr istəməyi zəruri hesab etdi. Və hansı kluba qarşı belə bir hadisə baş verməsindən asılı olmayaraq, biz də eyni şeyi edərdik. "Qarabağ" nümayəndələri bu hadisəyə diqqət yetirməsəydilər belə, üzr istəyərdik. Üzr istəmək mədəniyyəti statusdan, ləyaqətdən və ya adlardan asılı deyil.
Yeri gəlmişkən, danışmışkən, üzr istəmək mədəniyyəti ilə bağlı xatırlatmaq istəyirəm ki, 2023/24 mövsümündə, "Qarabağ"-"Sabah" matçında rəqib son saniyələrdə qol vuranda "Qarabağ"ın oyunçularından birinin ehtiyat oyunçularımıza işarə etməsi ilə bağlı bir hadisə baş verdi.
Bundan əlavə, kubok finalından sonra hörmətli Qurban Qurbanov oyundan sonrakı müsahibəsində "Sabah"ın qələbəsinə kölgə saldı və dolayı yolla onun "təmizliyini" şübhə altına aldı. Bu sözlər sonradan emosiya ilə əlaqələndirildi - eynilə oyunçulardan birinin qol vurduqdan sonra qapıçımızın qarşısında ifa etdiyi ekzotik rəqs kimi, bu da bizim fikrimizcə, ənənələrimizə uyğun deyil. Təəssüf ki, dostlarımız o vaxt üzr istəməyi lazım bilmədilər və hər şeyi emosiya ilə əlaqələndirdilər. Üzr istəməmək və ya vəziyyəti gərginləşdirməmək üçün sakit idik, çünki başa düşürük ki, döyüşün qızğın vaxtında bəzən olmamalı şeylər olur. Buna görə də, bu epizoda belə güclü reaksiya bizi bir qədər təəccübləndirdi.
"Mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır: oyuna hörmət, rəqibə hörmət və irəliləmək. Gəlin fərdi hadisələrin ümumi mənzərəni kölgədə qoymasına imkan vermədən futbol, matçın keyfiyyəti və çempionatımızın inkişafı barədə danışaq"