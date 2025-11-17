 Maştağa və Ramanada bu gün işıq kəsiləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Maştağa və Ramanada bu gün işıq kəsiləcək

Qafar Ağayev09:22 - Bu gün
Maştağa və Ramanada bu gün işıq kəsiləcək

Maştağa ETSİ-nə daxil olan bir sıra ərazilərdə təmir-təftiş işləri ilə əlaqədar elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

"Azərişıq"dan 1news.az-a verilən məlumata görə, elektrik enerjisinin verilişində keyfiyyət göstəricilərinin artırılması və artan yük tələbatının qarşılanması məqsədilə 17 noyabr tarixində Maştağa Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (ETSİ) ərazisində 35/6 kV-luq yarımstansiyada təmir-təftiş və sınaq işləri aparılacaq.

Məlumata görə, qeyd olunanlar ilə əlaqədar olaraq saat 11:00-dan 13:00-dək Maştağa Sovxoz və Ramana Daş karxanaları yaşayış massivlərinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. İşlər başa çatdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

Paylaş:
2214

Aktual

Cəmiyyət

İlham Əliyev beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

10 ayda dövlət büdcəsindən 280 milyon manat geri qaytarılıb

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev WTDC-25-in iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

“Yves Rocher Azerbaijan” yeni “Glow Énergie [C+]” seriyasını təqdim edir - FOTO

Cəmiyyət

18 noyabrda hava necə olacaq? - Proqnoz

AZAL şarj cihazlarından istifadə qaydalarına dəyişiklik edir

DYP telefonla danışan idmançının törətdiyi qəza barədə məlumat yayıb - VİDEO

10 ayda dövlət büdcəsindən 280 milyon manat geri qaytarılıb

Redaktorun seçimi

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Leysan yağacaq, şimşək çaxacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bakıda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib

Böyük Qayıdış: Ağdamın Xıdırlı kəndində daha 50 ailəyə mənzillərin açarları təqdim olunub

Yaşar Nurinin həyat yoldaşı Rəhimə Nuriyeva qızının ölümündən danışıb

Son xəbərlər

18 noyabrda hava necə olacaq? - Proqnoz

Bu gün, 12:19

AZAL şarj cihazlarından istifadə qaydalarına dəyişiklik edir

Bu gün, 12:12

DYP telefonla danışan idmançının törətdiyi qəza barədə məlumat yayıb - VİDEO

Bu gün, 11:56

10 ayda dövlət büdcəsindən 280 milyon manat geri qaytarılıb

Bu gün, 11:24

“Azərbaycan bu gün 100 faizlik genişzolaqlı internet əhatə dairəsi ilə regionda lider mövqe tutur”

Bu gün, 10:56

İlham Əliyev beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 10:47

XİN-dən 17 Noyabr – Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı PAYLAŞIM

Bu gün, 10:42

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 10:27

Masazırda sexdə qəza olub, 45 yaşlı kişinin əli amputasiya edilib

Bu gün, 10:19

Prezident İlham Əliyev WTDC-25-in iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 09:54

Mehriban Əliyeva Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 09:34

Paytaxt rayonlarında müşavirələr keçirilir - FOTO

Bu gün, 09:30

Maştağa və Ramanada bu gün işıq kəsiləcək

Bu gün, 09:22

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:13

İlham Əliyev 17 Noyabr - Milli Dirçəliş Günü münasibəti ilə paylaşım edib

Bu gün, 09:05

Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günüdür

Bu gün, 09:03

Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

Bu gün, 09:00

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan – Özbəkistan münasibətləri nümunəvi tərəfdaşlıq modelidir”

16 / 11 / 2025, 16:50

Şahin Seyidzadə: Prezidentin fikirləri Azərbaycan–Mərkəzi Asiya tərəfdaşlığının möhkəmləndiyini göstərir

15 / 11 / 2025, 21:04

Dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılıb

15 / 11 / 2025, 18:00
Bütün xəbərlər