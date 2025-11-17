Azad edilmiş ərazilərdə daha 392 mina, 3207 PHS aşkarlanıb
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə minatəmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunmuş qurumlar tərəfindən icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik (01.11.2025-16.11.2025) məlumat açıqlanıb.
Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyindən (ANAMA) 1news.az-a verilən məlumata görə, Tərtər, Ağdam, Ağdərə, Laçın, Füzuli, Şuşa, Xocalı, Xankəndi, Kəlbəcər, Xocavənd, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilanda, eyni zamanda, Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı, Qızılhacılı kəndlərində 265 piyada əleyhinə mina, 127 tank əleyhinə mina, 3207 Partlamamış Hərbi Sursat (PHS) aşkarlanıb.
Bildirilib ki, 2894.7 hektar ərazi mina və PHS-lərdən təmizlənib.
1737