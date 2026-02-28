Sumqayıtda avtomobil qazıntı işləri aparılan əraziyə düşüb
Sumqayıtda qazıntı işləri aparılan əraziyə nəqliyyat vasitəsi düşüb.
1news.az Sumqayit24.az-a istinadən xəbər verir ki, Heydər Əliyev prospektində qaz kəmərinin çəkilişi ilə əlaqədar aparılan qazıntı işləri zamanı əraziyə təhlükəsizlik nişanları qoyulmasına baxmayaraq, “Mercedes” markalı minik avtomobili qazılmış sahəyə düşüb.
Hadisə nəticəsində nəqliyyat vasitəsinə maddi ziyan dəyib. Əraziyə müvafiq qurumun əməkdaşları və texnika cəlb olunub. Avtomobil sözügedən yerdən çıxarılıb.
