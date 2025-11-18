 “Crescent Mall”da “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi açılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“Crescent Mall”da “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi açılıb

15:43 - Bu gün
“Crescent Mall”da “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi açılıb

Qarabağ Dirçəliş Fondu tərəfindən təşkil olunan “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisinin müxtəlif məkanlarda nümayişi davam edir.

“Paşa Holding”in dəstəyi ilə keçirilən sərgi bu gündən - noyabrın 18-dən etibarən “Crescent Mall” ticarət mərkəzində nümayiş olunacaq. Ümumilikdə 19 fotodan ibarət olan və ticarət mərkəzinin üçüncü mərtəbəsində təşkil olunan sərgi noyabrın 28-nə qədər davam edəcək.

Qeyd edək ki, britaniyalı yazıçı Qrem Vilsonun eyniadlı kitabında yer alan təsirli fotolar əsasında müxtəlif məkanlarda təşkil olunan sərginin məqsədi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan irimiqyaslı bərpa-quruculuq işləri ilə bağlı həm ölkə ictimaiyyətini, həm də ölkəmizə gələn xarici qonaqları məlumatlandırmaq, günü-gündən dirçələn və inkişaf edən Qarabağın yeni simasını fotoşəkillər vasitəsilə əyani şəkildə nümayiş etdirməkdir.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə çəkilmiş fotoşəkillərdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağda həyata keçirilən bərpa və quruculuq işlərinin miqyası, tarixi-mədəni irsin bərpası və sosial infrastrukturun inkişafı öz əksini tapıb. Eyni zamanda sərgidə Qarabağın zəngin təbiəti, nadir flora-faunası da xüsusi yer tutur.

Nəzərinizə çatdıraq ki, analoji sərgi bundan əvvəl Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda (ətraflı burada) və “Dəniz Mall” ticarət mərkəzində (ətraflı burada) nümayiş olunub. Yaxın zamanlarda sərginin digər məkanlarda da nümayiş etdirilməsi nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, britaniyalı yazıçı Qrem Vilsonun müəllifi olduğu “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” kitabının tezliklə təqdimatı keçiriləcək.

Paylaş:
30

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan və Ermənistan parlament nümayəndə heyətləri arasında görüş olub - FOTO

Cəmiyyət

“Crescent Mall”da “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi açılıb

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi təsdiq edilib

Cəmiyyət

Bakıda NATO-nun mobil təlim qrupu tərəfindən kurs keçirilir

Saytlara girişdə yaranan çətinliklə bağlı ETX-dən AÇIQLAMA

“LUKOIL” YDM-lərində POS-terminalla ödəmələr yenə işləmir? - AÇIQLAMA

Daha iki milli parkın hüquqi statusu müəyyənləşib

Redaktorun seçimi

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Sabunçu və Nəsimi rayonlarında nəqliyyat vasitələri qaçıran 2 şəxs saxlanılıb

Yaşar Nurinin qızı vəfat edib

Lənkəranda fermada iki nəfərin yanmış meyiti tapılıb, araşdırma aparılır

Nazir: Tam ştatlı müəllimin maaşı ölkə üzrə orta maaşdan ən azı iki dəfə yüksək olmalıdır

Son xəbərlər

Bakıda NATO-nun mobil təlim qrupu tərəfindən kurs keçirilir

Bu gün, 18:50

Saytlara girişdə yaranan çətinliklə bağlı ETX-dən AÇIQLAMA

Bu gün, 16:56

“LUKOIL” YDM-lərində POS-terminalla ödəmələr yenə işləmir? - AÇIQLAMA

Bu gün, 16:54

Daha iki milli parkın hüquqi statusu müəyyənləşib

Bu gün, 16:20

“Crescent Mall”da “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi açılıb

Bu gün, 15:43

Balakəndə çoban su kanalında boğulub

Bu gün, 15:26

Əməkdar artist Yadigar Muradov dəfn edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:57

Növbəti köç Ağdamın Xıdırlı kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

Bu gün, 14:27

Azərbaycan və Ermənistan parlament nümayəndə heyətləri arasında görüş olub - FOTO

Bu gün, 14:16

Beynəlxalq axtarışa verilən şəxs Polşada tutuldu

Bu gün, 13:55

Dövlət Agentliyi haqsız rəqabətə yol verən 6 təsərrüfat subyektinə qarşı tədbir görüb

Bu gün, 13:37

Bakı–Ələt–Qazax magistralının sonuncu hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədir - FOTO - VİDEO

Bu gün, 13:08

Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:48

DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından video paylaşdı

Bu gün, 12:32

Bakıda evdən 70 min manat və qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb

Bu gün, 12:29

“mygov” platformasında vətəndaşlara məlumat sorğuları barədə bildirişlər göndərilməyə başlanılıb

Bu gün, 12:20

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:09

“Bahar: Tikinti Təcrübəsi” — PMD Group və Kvan Group gənc memarları real tikinti prosesinə daxil edir - FOTO

Bu gün, 11:25

Azərbaycanın Milli Etalon Vaxtı - UTC (AZ) beynəlxalq səviyyədə təsdiqləndi

Bu gün, 10:37

BDYPİ-dən ötmə qaydalarının pozulması ilə bağlı sürücülərə MÜRACİƏT

Bu gün, 10:34
Bütün xəbərlər