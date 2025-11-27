 Xəzər TV “İncə səhər” verilişinin dayandırılması ilə bağlı açıqlama yayıb | 1news.az | Xəbərlər
Xəzər TV “İncə səhər” verilişinin dayandırılması ilə bağlı açıqlama yayıb

Qafar Ağayev15:26 - Bu gün
Xəzər TV “İncə səhər” verilişinin dayandırılması ilə bağlı açıqlama yayıb.

1news.az xəbər verir ki, verilən məlumatda bildirilib ki, efirdə texniki nasazlıq yaranıb:

“Bu gün saat 10:38-də “Xəzər TV”də “İncə Səhər” verilişinin yayımı zamanı texniki problem yaranıb. Bildiririk ki, sözügedən verilişin bu həftə efirə getmiş bütün buraxılışları öncədən çəkilib. Verilişin bugünkü buraxılışı da əvvəlki günlərdə çəkilib, anonsu uğurla yayımlanıb və həmin mərhələdə heç bir nasazlıq qeydə alınmayıb.

Bu gün yayımlanacaq buraxılış 2 fayldan ibarət idi. 1-ci fayl heç bir problem olmadan efirə verilib. Reklam buraxılışına ayrılıb və 2-ci faylın yayımlanması zamanı texniki problem yaranıb. Fayl “playout” sistemi tərəfindən oxunmadığı üçün efirə çıxmayıb. Tətbiqi proqram təminatında kritik xəta baş verib, bu isə əsas efir serverində cihaz səviyyəli nasazlıq yaradıb, nəticədə də verilişin tam yayımı mümkün olmayıb.

“Xəzər TV” olaraq yaranmış narahatlığı anlayışla qarşıladıqları və efirimizi diqqətlə izlədikləri üçün izləyicilərimizə minnətdarlığımızı bildiririk”.

