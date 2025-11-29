 Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Siyasət

Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb

15:15 - Bu gün
Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) sədri Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb.

1news.az xəbər verir ki, bu, DTX-da aparılan araşdırma çərçivəsində həyata keçirilib.

Qeyd edək ki, Əli Kərimlinin evində bir qədər əvvəl axtarış aparılması Ramiz Mehdiyevin DTX-də istintaq olunan cinayət işi ilə əlaqədardır.

Xatırladaq ki, hazırda Ramiz Mehdiyev Cinayət Məcəlləsinin 278.1 (dövlət hakimiyyətini ələ keçirməyə yönələn əməllər), 274 (dövlətə xəyanət) və 193-1.3.2-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma) maddələri ilə ittiham olunur.

Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsi Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu barədə cinayət işi üzrə bu il oktyabrın 14-də qərar qəbul edib. Qərara əsasən, məhkəmə xüsusilə ağır cinayət əməllərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş Ramiz Mehdiyev barədə verilmiş vəsatəti təmin edərək, 4 ay müddətinə ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçib.

Paylaş:
218

Aktual

Siyasət

DTX Məmməd İbrahimin də evində axtarış apardı

Müsahibə

Abdulhadi Turus: Digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycandan tələbələr üçün qapılarımız daha çox açıqdır - MÜSAHİBƏ

Siyasət

Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb

Cəmiyyət

Azərbaycan “Yaradıcı Həftə”yə ev sahibliyi edir - FOTO

Siyasət

DTX Məmməd İbrahimin də evində axtarış apardı

Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb

Səfir: “Türkiyədə təhsil almış azərbaycanlı məzunlar iki ölkə arasında körpü rolunu oynayırlar”

Fərhat Pirinççi: Bu tədbir Türk Dünyasında informasiya və media sahəsində əməkdaşlığı gücləndirən strateji addımdır

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Şahin Mustafayev Rusiya hökuməti sədrinin müavini Aleksandr Novak ilə görüşüb

Slovakiya səfiri Sahibə Qafarova ilə görüşdən paylaşım edib

Azərbaycan XİN Çinə başsağlığı verib

İlham Əliyev: Bu gün Türk dünyası özünün yüksəliş dövrünü yaşayır

Son xəbərlər

Sabah bəzi magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 18:01

Qaçırdığı avtomobillə taksi fəaliyyəti göstərən sürücü saxlanılıb

Bu gün, 17:44

Dələduzluğa görə axtarışda olan 13 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 17:14

Salyanda baş verən yol qəzası nəticəsində xəsarət alan olub

Bu gün, 16:49

Ötən gün 14 kq-dan çox narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 16:32

Abdulhadi Turus: Digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycandan tələbələr üçün qapılarımız daha çox açıqdır - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 16:13

DTX Məmməd İbrahimin də evində axtarış apardı

Bu gün, 15:50

Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb

Bu gün, 15:15

Borclu şəxs qismində axtarışda olan 300-dən çox şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:56

Səfir: “Türkiyədə təhsil almış azərbaycanlı məzunlar iki ölkə arasında körpü rolunu oynayırlar”

Bu gün, 14:30

Bakıda pəncərədən yıxılan 3 yaşlı uşaq xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 14:22

Bakıda reyd zamanı narkotikin təsiri altında olan sürücü saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 14:07

Yasamalda yanğında həlak olan Könül Vəlibəylinin qızının vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 13:44

Azərbaycana qanunsuz 11 kiloqrama yaxın qızıl gətirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 13:25

Noyabrın son günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:11

Bakıda məktəbli infarktdan ölüb

Bu gün, 12:36

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Bu gün, 12:15

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 250 dolları ötüb

Bu gün, 11:49

Bakıda mənzildə meyit tapılıb

Bu gün, 11:20

Yol Polisindən sürücülərə MÜRACİƏT

Bu gün, 10:58
Bütün xəbərlər