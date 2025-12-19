 Əhməd İsmayılov ilə Burhanettin Duran arasında görüş keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Əhməd İsmayılov ilə Burhanettin Duran arasında görüş keçirilib

Qafar Ağayev17:22 - Bu gün
Əhməd İsmayılov ilə Burhanettin Duran arasında görüş keçirilib

“Türk dövlətlərinin dezinformasiya ilə mübarizə üzrə Forumu” çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov ilə Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Burhanettin Duran arasında ikitərəfli görüş keçirilib.

Medianın İnkişafı Agentliyindən 1news.az-a verilən məlumata görə, görüş zamanı vurğulanıb ki, Azərbaycan ilə Türkiyə arasında media sahəsində formalaşmış strateji tərəfdaşlıq dezinformasiya ilə mübarizə istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə inkişaf etdirilir. Qeyd olunub ki, müasir informasiya mühitində saxta və manipulyativ məzmunların sürətlə yayılması ictimai rəyə və regional sabitliyə ciddi təsir göstərir, bu isə türk dövlətləri arasında koordinasiyalı, institusional və davamlı əməkdaşlığın gücləndirilməsini zəruri edir. Bu kontekstdə Türkiyə–Azərbaycan Media Platformasının birgə fəaliyyət, operativ informasiya mübadiləsi və vahid mövqenin formalaşdırılması baxımından effektiv mexanizm olduğu xüsusi olaraq diqqətə çatdırılıb.

Eyni zamanda bildirilib ki, informasiya axınlarının intensivləşdiyi şəraitdə media sahəsində təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi, qarşılıqlı dialoqun dərinləşdirilməsi və peşəkar əməkdaşlığın təşviqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Media və kommunikasiya sahəsində mövcud çağırışların müzakirəsi, praktik həll yollarının müəyyənləşdirilməsi və birgə yanaşmaların formalaşdırılmasının gələcəkdə daha da intensiv şəkildə həyata keçiriləcəyinə əminlik ifadə edilib.

Paylaş:
111

Aktual

Rəsmi

Türkmənistan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

Arayik Harutyunyan: Kəlbəcərdəki Tunel və Bəylik bağı hadisələri hərbi cinayətlərdir

Müsahibə

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Milli Məclis Amnistiya aktını qəbul edib - TAM MƏTN - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb

Sabahdan Azərbaycanda ov mövsümü açılır

Milli Məclisin növbəti iclasının gündəliyi açıqlanıb

Əhməd İsmayılov ilə Burhanettin Duran arasında görüş keçirilib

Redaktorun seçimi

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Sizin üçün xəbərlər

İmtahan binasına köməkçi vasitələr necə keçirilib? - Kamran Əsədovun da içində olduğu cinayət işinin detalları

Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə və Seyidbəyli kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bakıda sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Mobil telefonda gizlədilmiş qızıl külçələr aşkarlanıb

Son xəbərlər

Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb

Bu gün, 19:37

İçərişəhərin UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilməsinin 25 illiyi qeyd olunub - FOTO

Bu gün, 18:01

Sabahdan Azərbaycanda ov mövsümü açılır

Bu gün, 17:53

Milli Məclisin növbəti iclasının gündəliyi açıqlanıb

Bu gün, 17:27

Əhməd İsmayılov ilə Burhanettin Duran arasında görüş keçirilib

Bu gün, 17:22

Sevinc Fətəliyeva: Avropa Parlamenti Azərbaycana qarşı düşmən mövqeyi sərgiləyir

Bu gün, 17:10

DİN-in xəzinə hesabına köçürülən vəsaitdən istifadə qaydası təsdiq edilib

Bu gün, 17:05

Meyxanaçı Ağakərim vəfat edib

Bu gün, 16:42

Arayik Harutyunyan: Kəlbəcərdəki Tunel və Bəylik bağı hadisələri hərbi cinayətlərdir

Bu gün, 16:25

İKTA: Noyabrda “E-Şikayət” platformasına 484 müraciət daxil olub

Bu gün, 15:52

BMT ilə DİM-lərin lokallaşdırılması istiqamətində fəaliyyətlərin davam etdirilməsi müzakirə olunub

Bu gün, 15:46

Türkmənistan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 15:12

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:00

Milli Məclis Amnistiya aktını qəbul edib - TAM MƏTN - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:50

Vüqar Qurbanov: “Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyət dairəsi TƏBİB-lə müqayisədə daha genişdir”

Bu gün, 14:34

Elm və təhsil naziri Türkiyənin bir neçə ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri ilə görüşüb

Bu gün, 14:26

“Tibb bacılarının evlərdə iynə vurulmasına icazə verilmir”

Bu gün, 13:58

Tarixi binada aparılan qanunsuz işlər dayandırıldı - FOTO

Bu gün, 13:36

Bu ilin 11 ayında narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:26

Ukrayna Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 13:17
Bütün xəbərlər