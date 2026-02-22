 Murad Arif üsyan etdi: «Efirin pulu yoxdursa, kanal «kanalizassiya» olmalıdır?» | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Murad Arif üsyan etdi: «Efirin pulu yoxdursa, kanal «kanalizassiya» olmalıdır?»

11:30 - Bu gün
Murad Arif üsyan etdi: «Efirin pulu yoxdursa, kanal «kanalizassiya» olmalıdır?»

“Efirlər sanki pusqudadır, hansı divara ehtiyacını ödəyən bir gic, ağzının danışığını bilməyən, tərbiyədən yanıq varsa, dərhal tapıb, musiqi-əyləncəli adıyla xalqa təbliğ edirlər!”.

1news.az xəbər verir ki, bunu aparıcı-müğənni Murad Arif sosial şəbəkələrdə etdiyi paylaşımda yazıb.

O, son zamanlar efirlərə yol tapan bayağı müğənnilərə görə cavabdeh qurumları ittiham edib.

“Ümumiyyətlə niyə ÇİRKİN ƏYLƏNCƏ həddi-miqdarının belə aşılmasına göz yumulur?

Niyə hər özəl kanal gün ərzində 12-15 saat, canlı yayımda "müğənni" danışdırır?

Niyə MÜĞƏNNİDƏN BAŞQA mövzu tapılmır, çəkməyə, danışmağa, göstərməyə?!

Bu qədər bacarıqsız kanalların ÇOXLUĞU nəyə xidmət edir?

Televizyonçuluq, jurnalistika, media-kontent dedikdə, "manıs" LAQQIRTISINDAN başqa nəsə təsəvvürünüzə gəlir ya yox?

Məqsəd nədir?

Bəsdirin də!

MUSİQİLİ-ƏYLƏNCƏLİ saatlar azaldılsın!

Hər yetən, yerini azan aparıcı yaxud müğənni kimi evimizə, efirlərimizə soxulmasın! Qaytarın KLİP SAATLARINI, adamlar yaradıcılıqla məşğul olsun!

Efirin pulu yoxdursa, kanal "kanalizassiya" olmalıdır? Belə məntiq olur? "KANAL DOLANMALIDIR" düşüncəsiylə bunları niyə açırsınız dalbadal?! Niyə bu qədər çoxaldı bunlar?!

Bu çoxluq nəyi çoxaldır, görmürsünüzmü?

Bəlkə bağlayasınız bu "tualetin qapısını"?! Bu üfunət zəngin mədəni irsimizə, zəfərimizə, dünya arenalarında iştirakımıza, ölkəmizin, şəhərimizin yarışlarına, tədbirlərinə, əzəmətinə, Azərbaycanın mövqeyinə yaraşırmı?

Bir normal estrada müğənnisi klip saatı tapmır ki, öz MUSİQİSİNİ TƏBLİĞ etsin, bilirsiniz? Qonşu ölkələrdə, peykdə MUZTV, MCM, MTV, DREAM türk, POWER turk kimi klip kanallarına baxıb köks ötürürük... Niyə ölkəmizin KEYFİYYƏTLİ POP-MUSİQİ kanalı olmasın?!

Biz sənətçilər ağzından horra tökülən zırramaların qonağı olmaq istəmirik! Bu verilişlərə çıxmaq normal sənətçi üçün ayıbdır e, ayıb...

Mən özüm 20 il TV-də çalışmışam. Radio verilişlərimdə milli-pop təqdim etmişəm, SOLO-da sənətkarlarla sənətdən danışdım, QARAJ-da rok, alternativ musiqi, dünya musiqisi təbliğ etdim...

Abır vardı, həya vardı, "KOMMERÇESKİ" müğənniləri belə seçib-seçib, danışığına, görkəminə, aranjimanına baxıb efirə verərdik. Hanı o seçkinlik? Hanı o QIRMIZI XƏTT? Kanalların bədii şurası nooldu?!! Bu nə özbaşınalıqdır?

Ay Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası, səsiniz gəlsin...

Bu nə audiodur?

Bu nə vizualdır?

S.O.S.”, - deyə Murad Arif öz etirazını bildirib.

Paylaş:
84

Aktual

Rəsmi

Naxçıvanda su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2026−2030-cu illər üçün Tədbirlər Planı təsdiqlənib

Cəmiyyət

Azərbaycan ABŞ-dəki Səfirliyi Vaşinqtonda baş verən təxribatla bağlı bəyanat yaydı

Rəsmi

STM MEDİA-ya birləşdirilir, BMTM yenidən təşkil olunur

Rəsmi

Azərbaycan və Sloveniya Prezidentləri bir-birilərini təbrik etdilər

Cəmiyyət

Murad Arif üsyan etdi: «Efirin pulu yoxdursa, kanal «kanalizassiya» olmalıdır?»

⁠Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 126 nəfər saxlanılıb

Gəncədə iki minik avtomobili toqquşub

Xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən xəsarət alan FHN əməkdaşının vəziyyəti açıqlanıb

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

“Şamaxinka”​​​​​​​da svetoforlar istifadəyə verildi, yolda dəyişikliklər qüvvəyə mindi - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Xocalıda minaya düşən ANAMA əməkdaşının vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

Növbəti köç Ağdam şəhərində: mənzillərin açarları təqdim olundu - FOTO - YENİLƏNİB

Ali təhsil müəssisələrinə sənəd qəbulu başlanılacaq

Son xəbərlər

Murad Arif üsyan etdi: «Efirin pulu yoxdursa, kanal «kanalizassiya» olmalıdır?»

Bu gün, 11:30

⁠Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 126 nəfər saxlanılıb

21 / 02 / 2026, 18:02

Gəncədə iki minik avtomobili toqquşub

21 / 02 / 2026, 17:42

Xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən xəsarət alan FHN əməkdaşının vəziyyəti açıqlanıb

21 / 02 / 2026, 17:11

Zabratda mağaza və evlərdən silsilə oğurluq edən şəxs saxlanılıb

21 / 02 / 2026, 16:43

Zakir Həsənov hava hücumundan müdafiə bölmələrinin fəaliyyətini yoxlayıb - FOTO

21 / 02 / 2026, 16:07

Avtoyuma məntəqəsindən maşın qaçıran şəxs saxlanılıb

21 / 02 / 2026, 15:38

Xəzər rayonunda 11 kiloqrama yaxın narkotik aşkarlanıb

21 / 02 / 2026, 15:26

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

21 / 02 / 2026, 15:12

Ötən gün Azərbaycanda ⁠cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 63 nəfər saxlanılıb

21 / 02 / 2026, 14:48

Xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olan FHN əməkdaşı dəfn olunub - FOTO

21 / 02 / 2026, 14:21

Cəbrayılda açıq ərazidə yanğın baş verib

21 / 02 / 2026, 13:51

Səbail rayonunda 8 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

21 / 02 / 2026, 13:23

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

21 / 02 / 2026, 12:51

Xalq artisti Muxtar Maniyevin oğluna vəzifə verilib

21 / 02 / 2026, 12:35

Naxçıvanda su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2026−2030-cu illər üçün Tədbirlər Planı təsdiqlənib

21 / 02 / 2026, 12:12

Ötən gün ölkəmizdə aşkarlanan silahların sayı açıqlanıb

21 / 02 / 2026, 11:50

Sumqayıt-Laçın avtobus reysi fəaliyyətə başlayır

21 / 02 / 2026, 11:28

Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb

21 / 02 / 2026, 11:09

Bu gün Beynəlxalq Ana Dili Günüdür

21 / 02 / 2026, 10:55
Bütün xəbərlər