 Səbinə Əliyeva: Amnistiya aktları sosial ədalətin və insan ləyaqətinə hörmətin təzahürüdür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Səbinə Əliyeva: Amnistiya aktları sosial ədalətin və insan ləyaqətinə hörmətin təzahürüdür

Qafar Ağayev13:19 - Bu gün
Səbinə Əliyeva: Amnistiya aktları sosial ədalətin və insan ləyaqətinə hörmətin təzahürüdür

Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir.
1news.az xəbər verir ki, bunu insan hüquqları üzrə müvəkkil (Ombudsman) Səbinə Əliyeva Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin 4 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində məhkumların azadlığa buraxılması mərasimində çıxışı zamanı deyib.
O bildirib ki, bu siyasətin mühüm tərkib hissəsini cəza siyasətində humanizm, mərhəmət və fərdi yanaşma prinsiplərinin tətbiqi təşkil edir:
“Əfv və amnistiya institutları məhz bu prinsiplərin hüquqi mexanizmləri kimi çıxış edərək, cəzanın tərbiyəvi mahiyyətinin gücləndirilməsinə və məhkumların cəmiyyətə islah olunmuş şəxs kimi qayıdışına xidmət edir”.
Səbinə Əliyeva vurğulayıb ki, əsası Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş humanizm siyasətinə sadiq qalan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə əfv sərəncamlarının imzalanması və amnistiya aktlarının qəbulu ilə bağlı təşəbbüslər uğurla davam etdirilir.
Ombudsman qeyd edib ki, humanist cəza siyasətinin davamı olaraq Prezident İlham Əliyev tərəfindən amnistiya aktı barədə qərar layihəsinin Milli Məclisə təqdim edilməsi təşəbbüsü irəli sürülüb:
“Amnistiya ilə bağlı qanun layihəsinin Milli Məclisə təqdim olunması dövlətin ardıcıl və sistemli humanist siyasətinin davamı kimi qiymətləndirilə bilər. Amnistiya aktları yalnız hüquqi mexanizm deyil, eyni zamanda sosial ədalətin, mərhəmətin və insan ləyaqətinə hörmətin bariz nümunəsidir”.

Paylaş:
121

Aktual

Rəsmi

Tatarıstanın Rəisi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

İlham Əliyev 2026-cı ilin Azərbaycanda

Cəmiyyət

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinin ikinci mövsümünün rəsmi açılış mərasimi keçirilib - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycanda 2026-cı il “Şəhərsalma və Memarlıq İli” elan edilib

Cəmiyyət

Daxili işlər naziri gənclərin sırasından seçim edib - FOTO

ƏÜO-da “Gizir hazırlığı kursu”nun buraxılış mərasimi keçirilib - VİDEO

Ceyhun Bayramov diplomatik fəaliyyəti başa çatan BMT Azərbaycanda rezident əlaqələndiricisini qəbul edib

Araşdırma: Marsda vaxt Yerə nisbətən daha sürətli keçir

Redaktorun seçimi

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

İmtahan binasına köməkçi vasitələr necə keçirilib? - Kamran Əsədovun da içində olduğu cinayət işinin detalları

Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə yola salınan köç ünvana çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Milli Məclis Amnistiya aktını qəbul edib - TAM MƏTN - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Daxili işlər naziri gənclərin sırasından seçim edib - FOTO

Bu gün, 17:49

ƏÜO-da “Gizir hazırlığı kursu”nun buraxılış mərasimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 17:41

Dağıstanın rəhbəri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 17:39

BYD Çində 90 min “plug-in hybrid” avtomobili geri çağıracaq

Bu gün, 17:32

Ceyhun Bayramov diplomatik fəaliyyəti başa çatan BMT Azərbaycanda rezident əlaqələndiricisini qəbul edib

Bu gün, 17:14

Araşdırma: Marsda vaxt Yerə nisbətən daha sürətli keçir

Bu gün, 17:01

Sumqayıtda “işə düzəltmək” adı altında dələduzluq edən şəxs saxlanıldı

Bu gün, 16:52

“Sherlock Park” restoranında nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:42

Son iki gündə pirotexniki vasitələr satan 8 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 16:37

Tatarıstanın Rəisi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 16:33

Bu axşam “Nar”da böyük həyəcan – 9-cu avtomobil sahibini tapır!

Bu gün, 16:25

İlham Əliyev 2026-cı ilin Azərbaycanda

Bu gün, 15:23

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinin ikinci mövsümünün rəsmi açılış mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 15:20

“İçərişəhər”də qatarlar artıq dönə biləcək

Bu gün, 15:17

65 məktəbdə peşə təmayüllü siniflər fəaliyyət göstərir

Bu gün, 15:03

Kolumbiya səfirinin Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti başa çatıb

Bu gün, 15:00

Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrə 200 manat məbləğində birdəfəlik maddi yardım veriləcək

Bu gün, 14:58

Ötən həftə min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 14:55

Azərbaycanda 2026-cı il “Şəhərsalma və Memarlıq İli” elan edilib

Bu gün, 14:43

Bakı İstintaq Təcridxanasında amnistiya aktının icrası həyata keçirilib - FOTO

Bu gün, 13:59
Bütün xəbərlər