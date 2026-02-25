Bolt Azərbaycanda korrupsiya qalmaqalı: daxili yoxlamadan sonra rəhbərlik işdən çıxarıldı
Bolt-un Azərbaycan bölməsində korrupsiya qalmaqalı baş verib.
Avtopark sahibləri və sürücülər sistemli rüşvətxorluq, ayrı-seçkilik və yerli rəhbərliyin səlahiyyətlərindən sui-istifadə barədə şikayətləri birbaşa şirkətin Estoniyadakı baş ofisinə göndəriblər.
Müraciətlərdən sonra Bolt Bakı ofisində maliyyə və idarəetmə proseslərinin daxili auditini keçirib. Yoxlamanın nəticəsində ofis rəhbəri Naim Əzizov və bir neçə digər əməkdaş işdən çıxarılıb.
Süni şəkildə yaradılan problemlər sistemi
Daxili yoxlama yaxşı qurulmuş bir sxemi üzə çıxarıb. Sürücülər müxtəlif bəhanələrlə platformada bloklanırdı. Onlar yerli ofisə müraciət edəndə sorğuları nəzərə alınmırdı. Qısa müddət sonra isə vasitəçi peyda olur və "məsələni həll etməyi" 200–300 manata təklif edirdi. Ödəniş edildikdən sonra bloklama dərhal aradan qaldırılırdı.
Oxşar sxem sənədlərin yenilənməsi prosesində də aşkar edilib. Avtopark sahibləri bildirib ki, onların sənədləri qəsdən uydurma səhvlər səbəbilə gecikdirilirdi. Bir neçə min manat rüşvət ödənildikdən sonra isə həmin "səhvlər" izsiz yox olurdu.
Korrupsiya iddialarına Bolt-un reklam proqramı da daxildir. Avtomobillərində brendli reklam yerləşdirən sürücülər bonuslar almaq hüququna malikdirlər. Lakin şikayətçilərin sözlərinə görə, bu sistem qəsdən təhrif edilib. Ofis reklam kampaniyasının dayandırıldığını elan edirdi, amma 500 manat ödəmiş avtoparkların sürücüləri bonusları tam həcmdə almağa davam edirdilər. Reklam stikerlərinin rəsmi olaraq qadağan edildiyi filallarda isə müəyyən şəxslərə eyni 500 manata bu qadağanı aşmağa icazə verilirdi.
Ayrı-seçkilik və izahsız bloklama
Avtoparkların birinin sahibi ayrı-seçkilik sistemini təsvir edib. "Lazımi adamların" avtomobilləri problemsiz platformaya əlavə olunurdu. Onun parkı isə heç bir izahat verilmədən bloklanmışdı — on minlərlə manat müsbət balansa və sürücülərə qüsursuz ödəmə tarixçəsinə baxmayaraq. Bolt-a ünvanlanan müraciətlərinə isə şablon cavablar verilib.
Ən gəlirli səfər kateqoriyalarına — o cümlədən hava limanından sifarişlərə və bəzi şəhərdaxili xidmətlərə — giriş də məhdudlaşdırılıb və yalnız seçilmiş avtoparklara təmin edilib.
Daha bir şikayət selfi-verifikasiya sistemi ilə bağlı olub. Sürücülər yoxlamanı başqa cihazdan keçirdikdə və ya telefonun kamerası nasaz olduqda avtomatik bloklanırdı. Bu, hətta texniki məlumatlar — IP ünvan, geolokasiya — sürücünün şəxsiyyətini təsdiq etdikdə belə baş verirdi. Yerli ofislər bu cür halları yenidən nəzərdən keçirməkdən imtina edirdilər.
Şikayətçilərə təzyiq
Şikayətlər barədə məlumat ictimaiyyətə çatanda vəziyyət narahatedici istiqamətdə dəyişdi. Şikayət vermiş sürücülərə və avtopark sahiblərinə ofisdən zəng edilərək müraciətlərini geri götürmələri tələb olundu. Əvvəlcə Estoniyaya müraciət etmək təşəbbüsünü onlarla adam dəstəkləyirdi, lakin sonradan əksəriyyət mövqeyini dəyişdi. Şikayətçilərin sözlərinə görə, bu, təzyiq şübhələrini daha da artırdı.
Avtoparkların birinin sahibi bildirib ki, reklam sxemi çərçivəsində pul yığılmasını və bölüşdürülməsini sübut edən video, audio yazılar və qəbzlər onun əlindədir. O, bütün sübutları Bolt-un Estoniya ofisi daxil olmaqla istənilən səviyyədə şəxsən təqdim etməyə hazır olduğunu bəyan edib.
Bolt kadr dəyişikliklərini təsdiqləyir
Rəsmi bəyanatında Bolt-un Azərbaycan ofisi rəhbərliyin dəyişdirildiyini təsdiqləyib və bunu şirkətin ümumi uyğunluq siyasəti konteksti ilə əlaqələndirib.
"Biz Bolt-un Azərbaycandakı nəqliyyat xidmətləri rəhbərliyində kadr dəyişikliklərinin edildiyini təsdiq edə bilərik. Bu qərar bizim nəqliyyat əməliyyatlarımıza və digər biznes istiqamətlərinə təsir göstərmir" — şirkətin bəyanatında deyilir.
Bolt bildirib ki, "istənilən qanun pozuntusu məlumatlarına son dərəcə ciddi yanaşır" və "daxili siyasətlərin, etik standartların və qüvvədə olan qanunvericiliyin pozulmasına qarşı sıfır dözümlülük" prinsipini tətbiq edir.
Şirkət əməliyyat və maliyyə proseslərinin bütün bazarlarda mütəmadi olaraq qiymətləndirildiyini vurğulayıb və bütün platforma tərəfdaşlarından uyğunluq, dürüstlük və qanunçuluq standartlarına riayət etməyi gözlədiyini bildirib.
Bolt həmçinin sürücüləri və avtoparkların sahiblərini narahatlıqlarını rəsmi kanallar vasitəsilə bildirməyə çağırıb və Azərbaycanda "ədalət, şəffaflıq və qanunçuluq prinsipləri əsasında" fəaliyyət göstərməyə sadiqliyini bir daha təsdiqləyib.
Korporativ idarəetmə üçün sınaq
Bu qalmaqal Avropanın ən böyük mobillik platformalarından biri olan Bolt üçün ciddi reputasiya sınağıdır. Hadisə yerli idarəetmə strukturlarının nəzarətin zəif olduğu bazarlarda korporativ standartlardan nə qədər kənara çıxa biləcəyini aydın şəkildə nümayiş etdirir.