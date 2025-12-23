 İlham Əliyev: “Böyük Qayıdış” bu gün dünya miqyasında ən uğurla icra edilən qayıdış proqramıdır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

İlham Əliyev: “Böyük Qayıdış” bu gün dünya miqyasında ən uğurla icra edilən qayıdış proqramıdır

Qafar Ağayev16:06 - Bu gün
İlham Əliyev: “Böyük Qayıdış” bu gün dünya miqyasında ən uğurla icra edilən qayıdış proqramıdır

"Böyük Qayıdış" Proqramı bu gün dünya miqyasında ən uğurla icra edilən qayıdış proqramıdır.

1news.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 23-də Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsində sakinlərlə görüşündə deyib.

Dövlət başçısı sakinləri doğma torpağa 34 ildən sonra qayıdışı münasibətilə təbrik edərək qeyd edib:

"Şükür Allaha, torpaqlarımız işğalçılardan azad olundu və bütün keçmiş köçkünlər yavaş-yavaş öz dədə-baba torpaqlarına qayıdırlar, o cümlədən bu gün Kərkicahan qəsəbəsinə də keçmiş köçkünlər qayıdıb və bu qayıdış prosesi davam edir. Yəni "Böyük Qayıdış" Proqramı bu gün dünya miqyasında ən uğurla icra edilən qayıdış proqramıdır. Siz isə uzun illər çətin şəraitdə, həm fiziki, həm mənəvi əzablar içində yaşamısınız. Artıq buna son qoyuldu və 34 ildən sonra doğma Kərkicahana qayıdırsınız. Böyük xoşbəxtlikdir, həm sizin üçün, həm də xalqımız üçün".

Prezident İlham Əliyev diqqətə çatdırıb ki, 1991-ci il dekabrın sonunda Ermənistan dövləti sizi öz dədə-baba torpağınızdan didərgin salmışdı:

"Dekabrın sonu idi və indi 2025-ci il dekabrın sonunda ədalət burada da, bu torpaqda da tam bərqərar olur. Əlbəttə, təsəvvür etmək çətin deyil ki, bu illər ərzində necə əzab-əziyyət içində yaşamısınız. Həm ev şəraiti, həm mənəvi əzab, ədalətsizlik hissi. Amma əminəm, siz də bütün xalqımız kimi inanırdınız ki, gün gələcək və biz buraya qayıdacağıq. İki il bundan əvvəl antiterror əməliyyatı nəticəsində Kərkicahan qəsəbəsi Xankəndi şəhəri ilə birlikdə işğalçılardan azad edilmişdir və artıq burada həyat yenidən qurulur".

"Mən oktyabr ayında bu qəsəbəyə gəlmişdim. O vaxt göstəriş verdim ki, evlər, məktəb təmir olunsun, digər lazımi infrastruktur layihələri icra edilsin. Bu gün qəsəbə ilə tanış olarkən görürəm ki, hər şey yüksək səviyyədə təşkil olunub, qəsəbə göz oxşayır. Əlbəttə ki, bu, qəsəbənin, bərpasının birinci mərhələsidir. Çünki işğal dövründə düşmən buranı da yararsız vəziyyətə salmışdı. Evlərin bir çoxunda heç yaşamaq mümkün deyil. Ona görə təqribən iki ilə yaxın təmir-bərpa işləri aparılıbdır. İndi isə artıq qəsəbənin bəzi küçələri tam abadlaşdırılıb, evlər tam hazır vəziyyətə gətirilib və burada yaşamaq üçün bütün şərait var", - Prezident qeyd edib.

Paylaş:
41

Aktual

Cəmiyyət

Milyonluq qaçaqmalçılıq zənciri ifşa edildi, vəzifəli şəxslər məsuliyyətə cəlb olundu

Rəsmi

Prezident Ağdam Sənaye Parkında “Saloğlu Qarabağ” MMC-nin istehsal müəssisəsinin təməlini qoyub - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Kərkicahan qəsəbəsində buraya köçən sakinlərlə görüşüb - YENİLƏNİB

Rəsmi

Şahbaz Şərif Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

Xırdalanda qanunsuz və antisanitar şəraitdə fəaliyyət göstərən quş kəsimi sexinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb − VİDEO

Milyonluq qaçaqmalçılıq zənciri ifşa edildi, vəzifəli şəxslər məsuliyyətə cəlb olundu

İlham Əliyev: “Böyük Qayıdış” bu gün dünya miqyasında ən uğurla icra edilən qayıdış proqramıdır

Füzulidə iranlı narkotacir saxlanılıb, ondan 41 kq marixuana aşkarlanıb

Redaktorun seçimi

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Magistral yollarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Pirotexniki vasitələrin satışı ilə məşğul olan 14 nəfər saxlanılıb

Milli Məclis Amnistiya aktını qəbul edib - TAM MƏTN - YENİLƏNİB

Bakıda avtobus hamilə qadını vurdu – “BakuBus”dan açıqlama

Son xəbərlər

İordaniyanın Kralı Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 16:44

Xırdalanda qanunsuz və antisanitar şəraitdə fəaliyyət göstərən quş kəsimi sexinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb − VİDEO

Bu gün, 16:43

Milyonluq qaçaqmalçılıq zənciri ifşa edildi, vəzifəli şəxslər məsuliyyətə cəlb olundu

Bu gün, 16:30

Prezident Ağdam Sənaye Parkında “Saloğlu Qarabağ” MMC-nin istehsal müəssisəsinin təməlini qoyub - FOTO

Bu gün, 16:28

İlham Əliyev: “Böyük Qayıdış” bu gün dünya miqyasında ən uğurla icra edilən qayıdış proqramıdır

Bu gün, 16:06

Füzulidə iranlı narkotacir saxlanılıb, ondan 41 kq marixuana aşkarlanıb

Bu gün, 16:05

Yunanıstanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib

Bu gün, 15:58

İlham Əliyev Kərkicahan qəsəbəsində buraya köçən sakinlərlə görüşüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:52

Qarabağ Universitetinin Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin binasının açılışı olub

Bu gün, 15:31

Şahbaz Şərif Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 15:21

İlham Əliyev Qarabağ Universitetinin Mühəndislik fakültəsinin binasının təməlini qoyub

Bu gün, 15:03

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Bu gün, 14:50

9 abituriyentin nəticəsi ləğv edilib

Bu gün, 14:41

Kərkicahan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib - FOTO

Bu gün, 14:39

Dmitri Medvedev Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Bu gün, 14:30

İçərişəhər və Qalada mədəni irsin qorunması üzrə görülən işlər təqdim edilib

Bu gün, 13:47

Prezident İlham Əliyev Xankəndinin Kərkicahan qəsəbəsində olub - FOTO

Bu gün, 13:35

Fuad Xəlilov: İçərişəhərdə videoçəkilişlərlə bağlı yeni qaydalar müəyyənləşdirilib

Bu gün, 13:27

İrandan narkotik vasitələrin ölkə ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 13:24

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:11
Bütün xəbərlər