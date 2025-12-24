 Bayram günlərində avtovağzal və avtostansiyalar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bayram günlərində avtovağzal və avtostansiyalar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Qafar Ağayev13:21 - Bu gün
Bayram günlərində avtovağzal və avtostansiyalar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı ilə əlaqədar əhalinin nəqliyyat xidmətləri ilə keyfiyyətli və davamlı şəkildə təmin edilməsi məqsədilə 29 dekabr – 4 yanvar tarixlərində respublikanın bütün avtovağzal və avtostansiyaları gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək.

1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) tərəfindən şəhərlərarası və rayonlararası marşrutlar üzrə fəaliyyət göstərən daşıyıcılara sərnişinlərin təhlükəsiz və fasiləsiz daşınmasının təmin edilməsi, kassalarda tariflərə uyğun olaraq biletlərin qanunamüvafiq qaydada satışı, yarana biləcək sərnişin sıxlığının qarşısının alınması, eləcə də avtobusların təsdiq edilmiş hərəkət cədvəlinə ciddi riayət olunması barədə tapşırıqlar verilib.

Bayram ərəfəsində və bayram günlərində sərnişin axınına uyğun olaraq marşrutlar üzrə xətlərə buraxılan avtobusların intervalına, sürücülərin sərnişindaşımada təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmələrinə xüsusi nəzarət olunacaq. Bu məqsədlə AYNA-nın əməkdaşları Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksinə, eyni zamanda, digər şəhər və rayonların avtovağzal və avtostansiyalarına təhkim ediləcəklər.

Sərnişin sıxlığının qarşısını almaq üçün xəttə lazımi sayda əlavə avtobus buraxılması təmin ediləcək.

Biletləri avtovağzal və avtostansiyaların kassalarından, həmçinin “biletim.az” portalından onlayn qaydada əldə etmək mümkündür. Hazırda “biletim.az” portalında 56 məntəqə, 86 istiqamət üzrə bilet almaq mümkündür. Sistemə 347 reys olmaqla 395 nəqliyyat vasitəsi qoşulub.

Vətəndaşlara daha rahat və təhlükəsiz qaydada mənzil başına çatmaq üçün biletləri onlayn qaydada “biletim.az” portalı vasitəsilə əldə etmələri tövsiyə olunur.

Paylaş:
74

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Xankəndidə Zəfər parkının açılışında iştirak edib - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

İrakli Kobaxidze Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Rəsmi

Dövlət başçısı Ağdamda 2-ci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib və buraya köçən sakinlərlə görüşüb

Rəsmi

Putin Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

Sos kəndində daha 24 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub

Horovluda daha 19 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Gecikdirilmiş 825 min manat vəsaitin işçilərə ödənilməsi təmin olunub

25 dekabrda hava necə olacaq? - Proqnoz

Redaktorun seçimi

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Goranboyda 13 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb

Salman Babazadə ilə müsahibə: “Yüksəliş” qalibi və Bolt Business-in yeni rəhbəri məqsədlərindən danışır

Ağsuda 14 yaşlı qıza qeyri-etik hərəkətlər edən şəxslər həbs olunub

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Sos kəndində daha 24 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub

Bu gün, 15:13

İlham Əliyev Xankəndidə Zəfər parkının açılışında iştirak edib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:50

Horovluda daha 19 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:36

Gecikdirilmiş 825 min manat vəsaitin işçilərə ödənilməsi təmin olunub

Bu gün, 14:28

Kasım-Jomart Tokayev Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 14:13

İrakli Kobaxidze Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 13:32

25 dekabrda hava necə olacaq? - Proqnoz

Bu gün, 13:30

Bayram günlərində avtovağzal və avtostansiyalar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 13:21

Aleksandar Vuçiç Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 13:12

Təhlükə hər yerdədir! - ETX-dən maarifləndirici VİDEO

Bu gün, 12:47

Dövlət başçısı Ağdamda 2-ci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib və buraya köçən sakinlərlə görüşüb

Bu gün, 12:40

Özbəkistan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 12:38

Abşeronda elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq

Bu gün, 12:30

“Koroğlu” tankeri təmirdən sonra Türkmənistana səfər edib

Bu gün, 11:56

“Falcon 50” qəzası: Qara qutu tapıldı, araşdırma üçün heyət Türkiyəyə gəlir

Bu gün, 11:43

Ötən dövrdə Azərbaycanda himayədar ailələrə verilən uşaqların sayı 60-a çatıb

Bu gün, 11:33

“Call of Duty”nin yaradıcısı faciəvi şəkildə vəfat edib

Bu gün, 11:16

Putin Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 11:07

Bakı Bəyannaməsi BMT-nin rəsmi sənədi kimi dərc olunub

Bu gün, 10:33

Bakıda 17 mindən çox şagird təmayül sinifdə təhsil alır

Bu gün, 10:15
Bütün xəbərlər