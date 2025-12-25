 Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisi təltif edilib - SƏRƏNCAM | 1news.az | Xəbərlər
Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisi təltif edilib - SƏRƏNCAM

Qafar Ağayev13:30 - Bu gün
Azərbaycan Respublikası bir qrup idmançıları və idman mütəxəssisləri təltif edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Sərəncam bununla bağlı imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Azərbaycanda idmanın inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif ediliblər:

Abdullayev Yaqub Bəkir oğlu

Ağarəhimov Cahangir Ağababa oğlu

Aslanova Elmira Aydın qızı

Bayramov Cahangir Tofiq oğlu

Əliyev Coşqun Ceyhun oğlu

Hüseynov Fikrət Akif oğlu

Məhərrəmov Azər Asif oğlu

Məmmədov Eduard Tofiq oğlu

Musayeva Vəfa Təbriz qızı

Rəcəbov Nurəddin Rəcəb oğlu.

Azərbaycanda idmanın inkişafında xüsusi xidmətlərinə və yüksək peşəkarlığına görə aşağıdakı şəxslərə “Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi” fəxri adı verilib:

Gözəlbəyli Zöhrab Katib oğlu

İmaməliyev Ələkbər Əbdülbağı oğlu

Qədimova İlahə Akif qızı

Mirəliyev Mövlud Mustafa oğlu.

Azərbaycanda idmanın inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilib:

Əliyev Qərib Tələt oğlu

Həsənov Tərlan Əliheydər oğlu

Xudiyev Asim Xəlil oğlu.

