 Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

Qafar Ağayev15:20 - Bu gün
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

Hazırda Bakıda müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin məlumatında deyilir.

Bununla bağlı Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən məlumat-sürət tablolarında dəyişiklik edilib. Eyni zamanda bütün tablolarda “sürüşkən yol” işarəsi qoyulub. Sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələri xahiş edilir.

Paylaş:
55

Aktual

Rəsmi

Şamil Ayrım Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisi təltif edilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Arzu Əliyeva tərəfindən sığınacağa yeni avtobus hədiyyə olunub - FOTO

Rəsmi

Mehriban Əliyeva AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Bakıda narkokuryerdə 17 kq marixuana aşkarlanıb - VİDEO

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

Oqtay Əsədovun qızı vəfat etdi

İki gündə pirotexniki vasitələr satan 22 nəfər saxlanılıb

Redaktorun seçimi

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinin ikinci mövsümünün rəsmi açılış mərasimi keçirilib - FOTO

Ağsuda 14 yaşlı qıza qeyri-etik hərəkətlər edən şəxslər həbs olunub

Salman Babazadə ilə müsahibə: “Yüksəliş” qalibi və Bolt Business-in yeni rəhbəri məqsədlərindən danışır

Goranboyda 13 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb

Son xəbərlər

Bakıda narkokuryerdə 17 kq marixuana aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 15:25

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

Bu gün, 15:20

Oqtay Əsədovun qızı vəfat etdi

Bu gün, 15:08

İki gündə pirotexniki vasitələr satan 22 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 15:01

Xaçmazda itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olub - TƏFƏRRÜAT

Bu gün, 14:58

Şamil Ayrım Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 14:45

Növbəti köç Xocalının Şuşakənd və Xanyurdu kəndlərinə çatıb

Bu gün, 14:29

Əli Əsədov AZAL təyyarəsinin qəzasının birinci ildönümündə həlak olan ekipaj üzvlərinin məzarlarını ziyarət edib

Bu gün, 14:27

Qaradağda 3 nəfərin öldüyü avtobus qanunsuz fəaliyyət göstərirb - AYNA-dan açıqlama

Bu gün, 14:16

Bərdə və Ağdamda silah alveri edən dəstənin üzvləri tutulub - FOTO

Bu gün, 13:55

Azərbaycan və Türkiyə silahlı təcavüzə məruz qaldıqda bir-birinə qarşılıqlı yardım göstərəcək

Bu gün, 13:38

ABŞ səfirliyi AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 13:37

Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisi təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:30

Bakıda avtobuslar yanvarın 1-də saat 01:30-dək fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 13:20

Növbəti köç karvanı Qırmızı bazar qəsəbəsinə çatıb

Bu gün, 13:13

Azərbaycanda elektron siqaretlərlə bağlı qadağaların tətbiqi müddəti dəyişir

Bu gün, 12:57

“Bibiheybət yolu”nda hərəkət məhdudlaşdırılacaq - SƏBƏB

Bu gün, 12:54

Bakıda fərdi təhsil alan şagirdlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 12:40

Bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlaması ehtimalı var - Proqnoz

Bu gün, 12:30

J2-8243 reysinin faciəsinin ildönümündə həlak olanların xatirəsi anılıb

Bu gün, 12:27
Bütün xəbərlər