 Əməliyyat keçirildi: 1 milyon manatlıq kriptovalyutanı ələ keçirən şəxsləri saxlayıb - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Əməliyyat keçirildi: 1 milyon manatlıq kriptovalyutanı ələ keçirən şəxsləri saxlayıb - VİDEO

Qafar Ağayev16:58 - Bu gün
Əməliyyat keçirildi: 1 milyon manatlıq kriptovalyutanı ələ keçirən şəxsləri saxlayıb - VİDEO

Daxili İşlər Nazirliyi Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi (KMBİ) xarici ölkələrin polis orqanları ilə beynəlxalq hüquqi yardım və qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində növbəti əməliyyat həyata keçirib.

DİN-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, xarici ölkələrin birində müxtəlif şəxslərə onlayn kriptovalyuta alqı-satqısı adı altında xüsusilə külli miqdarda ziyan vuran Azərbaycan vətəndaşları barədə kiberpolisə əməliyyat məlumatı daxil olub.

Həyata keçirilən əməliyyat-texniki tədbirlər nəticəsində əvvəllər də oxşar cinayətlərə görə Türkiyə və Rusiyada məhkum olunan Malik Guseinov və Mahmud Əsgərli saxlanılıblar.

Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, M.Guseinov M.Əsgərli ilə birgə xarici ölkələrin birinin paytaxtında yerləşən ticarət mərkəzində ofis kirayələyib. Bir müddətdən sonra M.Guseinov saxta 600.000 ABŞ dollarını həmin ticarət mərkəzində yerləşən valyutadəyişmə məntəqəsinə təqdim edərək 600 min USDT kriptovalyutasının onun hesabına köçürülməsini istəyib. O, 1.000.000 manatdan çox dəyəri olan kriptovalyutanın hesabına keçdiyinə əmin olduqdan sonra həmin ölkəni tərk edib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, M.Guseinov və M.Əsgərli barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.

Qeyd edilib ki, müasir dövrdə elektron ödəniş və kriptovalyuta ilə aparılan əməliyyatların geniş yayılması bu sahədə dələduzluq risklərini də artırır. Bundan sui-istifadə edən bir sıra cinayətkar qruplar istər virtual məkanda, istərsə də real müstəvidə kibercinayətlər törətməyə və insanların pul vəsaitlərini ələ keçirməyə çalışırlar.

"Odur ki, xüsusən sosial şəbəkələrdə tanımadığınız şəxslərlə maliyyə əməliyyatları aparan zaman diqqətli olmağınız, habelə “yüksək”, “perspektivli” qazanc vədi verən “kriptolayihələrə” pul yatırmamağınız tövsiyə olunur", DİN-in məlumatında deylir.

Paylaş:
100

Aktual

Rəsmi

Bir sıra məhkəmələrə hakimlər təyin edilib - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Şamil Ayrım Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisi təltif edilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Arzu Əliyeva tərəfindən sığınacağa yeni avtobus hədiyyə olunub - FOTO

Cəmiyyət

Yasamalda ictimai iaşə müəssisəsində ciddi nöqsanlar aşkarlanıb

Əməliyyat keçirildi: 1 milyon manatlıq kriptovalyutanı ələ keçirən şəxsləri saxlayıb - VİDEO

Bolt Accelerator Demo Day: Azərbaycanda innovasiya və sahibkarlığı dəstəkləyən final təqdimatı uğurla başa çatdı - FOTO

Sumqayıtda yaşayış binasında yanğın olub, 9 nəfər təxliyə edilib

Redaktorun seçimi

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılıb

DYP həftəsonu yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə müraciət edib

Arayik Harutyunyan: Kəlbəcərdəki Tunel və Bəylik bağı hadisələri hərbi cinayətlərdir

Son xəbərlər

Bir sıra məhkəmələrə hakimlər təyin edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:53

Yasamalda ictimai iaşə müəssisəsində ciddi nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:36

Əməliyyat keçirildi: 1 milyon manatlıq kriptovalyutanı ələ keçirən şəxsləri saxlayıb - VİDEO

Bu gün, 16:58

Bolt Accelerator Demo Day: Azərbaycanda innovasiya və sahibkarlığı dəstəkləyən final təqdimatı uğurla başa çatdı - FOTO

Bu gün, 16:47

Sumqayıtda yaşayış binasında yanğın olub, 9 nəfər təxliyə edilib

Bu gün, 16:33

“Moskva göz yaşlarına inanmır” filminin baş qəhrəmanı vəfat etdi

Bu gün, 16:04

Bakıda narkokuryerdə 17 kq marixuana aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 15:25

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

Bu gün, 15:20

Oqtay Əsədovun qızı vəfat etdi

Bu gün, 15:08

İki gündə pirotexniki vasitələr satan 22 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 15:01

Xaçmazda itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olub - TƏFƏRRÜAT

Bu gün, 14:58

Şamil Ayrım Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 14:45

Növbəti köç Xocalının Şuşakənd və Xanyurdu kəndlərinə çatıb

Bu gün, 14:29

Əli Əsədov AZAL təyyarəsinin qəzasının birinci ildönümündə həlak olan ekipaj üzvlərinin məzarlarını ziyarət edib

Bu gün, 14:27

Qaradağda 3 nəfərin öldüyü avtobus qanunsuz fəaliyyət göstərirb - AYNA-dan açıqlama

Bu gün, 14:16

Bərdə və Ağdamda silah alveri edən dəstənin üzvləri tutulub - FOTO

Bu gün, 13:55

Azərbaycan və Türkiyə silahlı təcavüzə məruz qaldıqda bir-birinə qarşılıqlı yardım göstərəcək

Bu gün, 13:38

ABŞ səfirliyi AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 13:37

Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisi təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:30

Bakıda avtobuslar yanvarın 1-də saat 01:30-dək fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 13:20
Bütün xəbərlər