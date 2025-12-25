 Hökumənin atası: Ən böyük arzusu Kəlbəcərdən ev almaq olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Hökumənin atası: Ən böyük arzusu Kəlbəcərdən ev almaq olub

Qafar Ağayev10:27 - Bu gün
Hökumənin atası: Ən böyük arzusu Kəlbəcərdən ev almaq olub

“Hökuməsiz keçən bir ili təsvir belə edə bilmərəm. İllər keçsə də dərdimiz bizimlə yaşayacaq. İçimizdə yanğın, qasırğa, tufan hansı hiss axtarsanız var”.

1news.az Trend.az-a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Milli Qəhrəman Hökümə Əliyevanın atası Cəlil Əliyev deyib.

O bildirib ki, Hökumənin ən böyük arzusu Kəlbəcərdən ev almaq olub.

“Qismət elə gətirdi ki, cənab Prezident İlham Əliyev özü ailəmizə Kəlbəcərdə evin açarlarını təqdim etdi. Hazırda özüm Samuxda yaşayıram, oğlum isə ailəsi ilə birlikdə Kəlbəcərdə həmin evdə yaşayır. Oğlum Kəlbəcərdə DOST mərkəzində çalışır”.

C.Əliyev qeyd edib ki, torpaqlarımız işğal olunduqdan sonra ailəlikcə Rusiya və Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində yaşayıblar:

“Topraqlarımız işğaldan azad edilənədək məcburi köçkün kimi Rusiya və Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində, 2003-cü ildən isə Samuxda məskunlaşmışıq. Hökümədən soruşanda ki nə üçün stüardessa kimi çalışmaq istəyirsən, deyirdi ki, müxtəlif şəhərlərdə yaşamışıq və fərqli yerlərdə olmaq mənim hobbimdir. Hökümə Bakının Nəsimi rayonunda özünə ev almışdı. Bir ildir ki, onun evinə yaxın gedə bilmirəm”,-deyə o bildirib.

Atası vurğulayıb ki, Hökumə çox sakit təbiətli, öz hüquqlarını yaxşı bilən biri olub.

“Qızım 2016-cı ildən etibarən Azərbaycan Hava Yollarında əvvəlcə tərcüməçi, sonra isə təyyarə bələdçisi kimi işləməyə başlayıb. 2024-cü ilin sentyabrında Azərbaycan Hava Yollarında hüquqşünas kimi çalışmaq üçün imtahan vermişdi, məhz son (təyyarə qəzasının baş verdiyi) uçuşundan sonra yeni vəzifəsinin icrasına başlayacaqdı. Hökümə magistratura təhsili üçün Liverpul Universitetinə qəbul olunmuşdu, lakin getməsinə icazə vermədim”.

C.Əliyev bildirib ki, Prezident İlham Əliyev onlarla görüşəndə təyyarə qəzasına səbəb olanların layiqli cəzalarını alacaqlarını bildirib.

Hökumə Əliyevanın atası qızına olan hörmət və diqqəti xüsusi vurğulayıb:

“Qazaxıstanda istehsal olunan zirehli hərbi ambulansa Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hökumə Əliyevanın adı verilib. Böyük humanizm göstərdiyinə görə Hökümə Çingiz Aytmatov adına medal ilə təltif olunub. Polşada Azərbaycan Diaspora təşkilatı Tələbə Gənclər Təşkilatı ilə birgə “Hökumə Əliyeva adına” təqaüd təsis edilib. Artıq 7 nəfər azərbaycanlı tələbə həmin təqaüddən yararlanır”.

C.Əliyev əlavə edib ki, Hökümənin ailəsi səbrsizliklə təyyarə qəzasınının baş verməsinə səbəb olanların yaxalanmasını gözləyir.

“Yayda təyyarə qəzasının baş verdiyi əraziyə getdim oradan qayıdanda özümə gələ bilmirdim”,- deyə o əlavə edib.

Paylaş:
102

Aktual

Rəsmi

Şamil Ayrım Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisi təltif edilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Arzu Əliyeva tərəfindən sığınacağa yeni avtobus hədiyyə olunub - FOTO

Rəsmi

Mehriban Əliyeva AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Bakıda narkokuryerdə 17 kq marixuana aşkarlanıb - VİDEO

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

Oqtay Əsədovun qızı vəfat etdi

İki gündə pirotexniki vasitələr satan 22 nəfər saxlanılıb

Redaktorun seçimi

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

DYP həftəsonu yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə müraciət edib

Pirotexniki vasitələrin satışı ilə məşğul olan 14 nəfər saxlanılıb

Magistral yollarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinin ikinci mövsümünün rəsmi açılış mərasimi keçirilib - FOTO

Son xəbərlər

Bakıda narkokuryerdə 17 kq marixuana aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 15:25

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

Bu gün, 15:20

Oqtay Əsədovun qızı vəfat etdi

Bu gün, 15:08

İki gündə pirotexniki vasitələr satan 22 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 15:01

Xaçmazda itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olub - TƏFƏRRÜAT

Bu gün, 14:58

Şamil Ayrım Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 14:45

Növbəti köç Xocalının Şuşakənd və Xanyurdu kəndlərinə çatıb

Bu gün, 14:29

Əli Əsədov AZAL təyyarəsinin qəzasının birinci ildönümündə həlak olan ekipaj üzvlərinin məzarlarını ziyarət edib

Bu gün, 14:27

Qaradağda 3 nəfərin öldüyü avtobus qanunsuz fəaliyyət göstərirb - AYNA-dan açıqlama

Bu gün, 14:16

Bərdə və Ağdamda silah alveri edən dəstənin üzvləri tutulub - FOTO

Bu gün, 13:55

Azərbaycan və Türkiyə silahlı təcavüzə məruz qaldıqda bir-birinə qarşılıqlı yardım göstərəcək

Bu gün, 13:38

ABŞ səfirliyi AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 13:37

Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisi təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:30

Bakıda avtobuslar yanvarın 1-də saat 01:30-dək fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 13:20

Növbəti köç karvanı Qırmızı bazar qəsəbəsinə çatıb

Bu gün, 13:13

Azərbaycanda elektron siqaretlərlə bağlı qadağaların tətbiqi müddəti dəyişir

Bu gün, 12:57

“Bibiheybət yolu”nda hərəkət məhdudlaşdırılacaq - SƏBƏB

Bu gün, 12:54

Bakıda fərdi təhsil alan şagirdlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 12:40

Bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlaması ehtimalı var - Proqnoz

Bu gün, 12:30

J2-8243 reysinin faciəsinin ildönümündə həlak olanların xatirəsi anılıb

Bu gün, 12:27
Bütün xəbərlər