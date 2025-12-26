 Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək

16:04 - 26 / 12 / 2025
Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək

"Bakı Metropoliteni" QSC-nin "İçərişəhər" stansiyasında retro vaqonlar yenidən nümayiş olunacaq.

1news.az bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

Bildirilib ki, qonaqlar dekabrın 27-dən 30-dək xüsusi görünüşlü, qeyri-adi formalı vaqonlarla yaxından tanış ola, tarixləri haqda maraqlı məlumatlar ala, qatarın salonunda şəkil və video çəkərək xəyalən keçmişə səyahət edə bilərlər.

"Retro vaqonlar qarşıdakı 4 gündə səhər saat 10:00-dan axşam saat 22:00-a qədər sərnişinlərin ziyarətinə açıq olacaq.

Bundan əlavə, dekabrın 30-31-də Bakı metropoliteninin stansiyalarında Yeni ilin rəmzləri sayılan Şaxta baba və Qar qız balaca sərnişinlərimizin görüşünə gələrək onları əyləndirəcək, azyaşlılara simvolik bayram hədiyyələri təqdim edəcəklər", - məlumatda qeyd olunub.

Paylaş:
190

Aktual

Rəsmi

Prezident İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibini təsdiq edib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

Siyasət

XİN rəhbəri: Həbsdə olan erməniəsilli şəxslərlə bağlı təzyiqlər nəticə verməyəcək

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan daha 5 ölkə ilə vizasız rejim üzərində işləyir

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

iPhone 17 və iPhone 17 Pro Max - Kontakt.az-da: seçim meyarları - dizayn, kameralar, batareya ömrü

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Pirotexniki vasitələr satan 11 nəfər saxlanılıb

Redaktorun seçimi

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Oqtay Əsədovun qızı vəfat etdi

DYP həftəsonu yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə müraciət edib

Ağsuda 14 yaşlı qıza qeyri-etik hərəkətlər edən şəxslər həbs olunub

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edilib

Son xəbərlər

Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

26 / 12 / 2025, 21:06

iPhone 17 və iPhone 17 Pro Max - Kontakt.az-da: seçim meyarları - dizayn, kameralar, batareya ömrü

26 / 12 / 2025, 20:07

Ceyhun Bayramov hansı halda Ermənistana səfər edə bilərr

26 / 12 / 2025, 18:46

Azərbaycanın XİN-in “qara siyahısı”nda olan şəxslər hansı halda çıxarıla bilər? - Nazirdən açıqlama

26 / 12 / 2025, 18:37

XİN rəhbəri: Həbsdə olan erməniəsilli şəxslərlə bağlı təzyiqlər nəticə verməyəcək

26 / 12 / 2025, 18:28

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

26 / 12 / 2025, 17:52

Pirotexniki vasitələr satan 11 nəfər saxlanılıb

26 / 12 / 2025, 17:25

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan daha 5 ölkə ilə vizasız rejim üzərində işləyir

26 / 12 / 2025, 16:53

Prezident İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibini təsdiq edib - SƏRƏNCAM

26 / 12 / 2025, 16:41

Nazir: Azərbaycan 907-ci düzəlişin tam ləğvini gözləyir

26 / 12 / 2025, 16:36

Ceyhun Bayramov: Humanitar məsələlərin siyasiləşdirilməsi Azərbaycana qarşı yeni deyil

26 / 12 / 2025, 16:25

Balaxanı neftçiləri “ilin ən yaxşı”larını mükafatlandırdı - FOTO

26 / 12 / 2025, 16:10

Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək

26 / 12 / 2025, 16:04

Ceyhun Bayramov: Son 1 ildə Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərdə ümumi gərginlik yaşanıb

26 / 12 / 2025, 15:33

Nazir: Bu il sülh prosesində böyük irəliləyiş əldə olunub

26 / 12 / 2025, 15:18

Avtomobil niyə hələ də status simvolu kimi qəbul olunur? Psixoloji baxış və şəhərlərin gələcəyi - FOTO - VİDEO

26 / 12 / 2025, 14:53

Sərnişinlərin nəzərinə: Gürcüstana giriş zamanı icbari tibbi sığorta tələbi tətbiq olunacaq

26 / 12 / 2025, 14:19

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

26 / 12 / 2025, 14:04

Prezident ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

26 / 12 / 2025, 14:02

Azərbaycanda bu il qatarların qarşısına 50 dəfədən çox heyvan çıxıb - FOTO

26 / 12 / 2025, 13:28
Bütün xəbərlər